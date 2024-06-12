Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın BRICS mesaisi! Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin’i kabul etti

Ankara'da şu sıralar gündem BRICS
... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
'ın Çin
ve Rusya
'daki temasları ve Rus lider Putin'in "Türkiye'nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz"
sözleriyle eş güdümlü olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dikkat çeken bir kabul gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS üyelerinden olan Brezilya'nın Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'yı kabul etti.
Daha sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
da Çin
Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile bir araya geldi.
Bilindiği üzere Çin, BRICS
üyesi ülkelerden.
BRICS ülkeleri şu şekilde;
Brezilya, Rusya
, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti.
"BRICS İLE İŞ BİRLİĞİMİZE DEĞER VERİYORUZ"
BRICS
+ oturumunda katılımcılara hitap eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
, "BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz."
dedi.