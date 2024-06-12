SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BRICS mesaisi! Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BRICS mesaisi sürüyor. Geride bıraktığımız BRICS Zirvesi için Rusya'da çeşitli temaslarda bulunan ve Putin tarafından kabul edilen Fidan, bugün Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile bir araya geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 17:14 Güncelleme 12 Haziran 2024, 17:19
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın BRICS mesaisi! Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin’i kabul etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Ankara'da şu sıralar gündem BRICS... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ve Rusya'daki temasları ve Rus lider Putin'in "Türkiye'nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz" sözleriyle eş güdümlü olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dikkat çeken bir kabul gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS üyelerinden olan Brezilya'nın Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'yı kabul etti.



Daha sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile bir araya geldi.

Bilindiği üzere Çin, BRICS üyesi ülkelerden.

BRICS ülkeleri şu şekilde;

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti.



"BRICS İLE İŞ BİRLİĞİMİZE DEĞER VERİYORUZ"

BRICS+ oturumunda katılımcılara hitap eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz." dedi.



PUTİN: TÜRKİYE'NİN BRICS'E İLGİSİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Daha sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hakan Fidan'ı kabul etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Temmuz ayında Astana'da görüşmeyi planlıyorum" diyen Putin, "Türkiye'nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin, Rusya, Ankara, Brezilya... BRICS trafiği! Başkan Erdoğandan önemli kabul | Gazze mesaisiÇin, Rusya, Ankara, Brezilya... BRICS trafiği! Başkan Erdoğandan önemli kabul | Gazze mesaisi
ABD Büyükelçisi Jeff Flaketen Türkiye mesajı: Stratejik ortaklık hiç bu kadar güçlü olmamıştı | BRICS sancısı!ABD Büyükelçisi Jeff Flaketen Türkiye mesajı: Stratejik ortaklık hiç bu kadar güçlü olmamıştı | BRICS sancısı!
ABD Büyükelçisi Jeff Flake'ten "Türkiye" mesajı: Stratejik ortaklık hiç bu kadar güçlü olmamıştı | BRICS sancısı!



Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama
Bayram öncesi diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan İspanya’ya hareket etti: Ana gündem Gazze
İHH
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Temmuz zammına son 21 gün! Kim ne kadar, kaç TL verilecek? Enflasyon oranı+refah payı+taban aylıkları…
Son dakika: Antony Blinken’dan skandal ateşkes açıklaması: Hamas Filistin’in geleceği değil
Galatasaray’ın kasasını dolduracak transfer teklifi geldi! Yıldız futbolcu takımdan ayrılıyor
Başkan Erdoğan’dan 18 yıl sonra CHP’ye ziyaret! Karşılıklı Türk kahvesi içtiler! İşte Özgür Özel’den ilk yorum
Müge Anlı’da kıyma makineli cinayet! Komşu yayına çıktı! Yeni iddia kan dondurdu! Adamı biber salçası gibi çekmişler
Başkan Erdoğan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i kabul etti! Görüşmenin perde arkası... Kızlarım dün gece rahat uyudu
Google yetkilileri ’dijital telif’ için Meclis’e geliyor! Tarih belli oldu | Avrupa’da neyse Türkiye’de o uygulama
Fenerbahçe yılın transferine imza atabilir! Almanya’ya damga vuran kupa canavarı yıldız Kadıköy yolunda
Ümraniye’de skandal olay: Kardeşi sınıfta kalınca öğretmeni yumrukladı! Gözaltına alındı
Batı basını İsrail’i aklıyor: Aylarca propaganda yaptılar! Medyanın pasif dilini Filistinli gazeteci tek tek analiz etti: İşte Tel Aviv’i meşrulaştıran kavramlar…
Çin, Rusya, Ankara, Brezilya... BRICS trafiği! Başkan Erdoğan’dan önemli kabul | Gazze mesaisi
Hayvansever imajı altında dolandırıcılık! Köpekvelisi Buket Özgünlü hakkında korkunç iddialar: Köpekleri sakatlayıp para topluyordu
SON DAKİKA