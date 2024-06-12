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ABD Büyükelçisi Jeff Flake'ten "Türkiye" mesajı: Stratejik ortaklık hiç bu kadar güçlü olmamıştı | BRICS sancısı!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye ve ABD ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Batı'ya sağlam bir şekilde demir attığını savunan Flake, "Stratejik ortaklık hiç bu kadar güçlü olmamıştı, iyi bir yerdeyiz" dedi. Öte yandan Türkiye'nin BRICS'e katılmamasını umduğunu söyleyen ancak böyle bir adımın Batı ile olan uyumunu değiştirmeyeceğini söyledi.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 16:31 Güncelleme 12 Haziran 2024, 17:03
ABD Büyükelçisi Jeff Flake’ten Türkiye mesajı: Stratejik ortaklık hiç bu kadar güçlü olmamıştı | BRICS sancısı!

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye ve ABD ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Flake Rusya ile güçlü ekonomik, ticari ve enerji ilişkilerine rağmen Ukrayna'daki savaşın Türkiye'nin NATO ve Batı'ya olan bağlılığını vurguladı. İngiliz Reuters'a konuşan Flake, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği destekte kusursuz davrandığını söyledi.

KONGRE TÜRKİYE KONUSUNDA POZİTİFE DÖNDÜ
ABD Kongresi'nde Türkiye'ye yönelik iki partili yaklaşımın bu yıl pozitife döndüğünü, bunun ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimin sonuçlarından bağımsız olarak devam edeceğini vurguladı.

ABD Büyükelçisi Jeff FlakeABD Büyükelçisi Jeff Flake

Türkiye'nin Batı'ya sağlam bir şekilde demir attığını ifade eden Flake, "Stratejik ortaklık hiç bu kadar güçlü olmamıştı, iyi bir yerdeyiz" dedi.

ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ
Başkan Erdoğan'ın Mayıs'ta Beyaz Saray'da Joe Biden ile yapacağı görüşmesinin planlama sorunları nedeniyle iptal edildiğini kaydeden ABD'li Flake, bunun aynı zamanda Gazze'deki durumun "zorlu bir siyasi zemin" oluşturduğu dönemde gerçekleştiğini hatırlattı.

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı BidenBaşkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden

Gazze'deki durumla ilgili iki ülke arasında fikir ayrılıklarının olacağına dikkat çeken Flake, ancak Ankara'nın Hamas liderleriyle olan yakın ilişkilerinin savaş sırasında ve ateşkes görüşmelerinde önemli bir kanal sağladığını ve Washington'un mesajlarının iletilmesi konusunda aracı olduğunu kaydetti. Flake, gelecek ay Washington'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin, her iki tarafta da istek olması nedeniyle Biden-Erdoğan görüşmesi için bir fırsat sunduğunu söyledi.

F-16 MESAJI
ABD Büyükelçisi Flake, İsveç'in NATO'ya üyeliğinin onaylanmasının hemen ardından Türkiye'ye F-16 jetleri ve modernizasyon kitleri satılmasının, taraflar arasındaki artan güveni gösterdiğini ve doğrudan yatırımlar konusunda iş birliğinin önünün açılmasına katkı sağladığını ifade etti.

BRICS SANCISI: TÜRKİYE'NİN KATILMAMASINI UMUYORUM
Türkiye'nin Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve diğerler ülkelerden oluşan BRICS birliğine katılma düşüncesine ilişkin konuşan Flake, Türkiye'nin BRICS'e katılmamasını umduğunu ancak böyle bir adımın Batı ile olan uyumunu değiştirmeyeceğini söyledi.

Washington'ın Ankara ile Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için çalıştığını belirten Flake, "Sanırım Rusya ekonomisinin savaş ekonomisine dönüştüğünün farkındalar. Özellikle Batı tarafından uygulanan yaptırımlarla birlikte orada pek fazla gelecek yok" dedi.

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