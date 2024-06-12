ABD Büyükelçisi Jeff Flake'ten "Türkiye" mesajı: Stratejik ortaklık hiç bu kadar güçlü olmamıştı | BRICS sancısı!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye ve ABD ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Flake Rusya ile güçlü ekonomik, ticari ve enerji ilişkilerine rağmen Ukrayna'daki savaşın Türkiye'nin NATO ve Batı'ya olan bağlılığını vurguladı. İngiliz Reuters'a konuşan Flake, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği destekte kusursuz davrandığını söyledi.

KONGRE TÜRKİYE KONUSUNDA POZİTİFE DÖNDÜ

ABD Kongresi'nde Türkiye'ye yönelik iki partili yaklaşımın bu yıl pozitife döndüğünü, bunun ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimin sonuçlarından bağımsız olarak devam edeceğini vurguladı.