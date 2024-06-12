Gaziantep’te PKK operasyonu: 2 terörist tutuklandı

Gaziantep'te yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçen ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Suriye uyruklu 2 terörist tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında Suriye'de 2020-2021 yılları arasında PKK/YPG terör örgütü içerisinde yer alan Suriye uyruklu İ.M.A. ve E.E.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği bilgisine ulaştı. Türkiye'de terör eyleminde bulunabilecekleri değerlendirilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gizlendikleri adreste yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.