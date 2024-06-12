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Gaziantep'te PKK operasyonu: 2 terörist tutuklandı

Gaziantep'te e jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla 2 terörist tutuklandı. PKK/YPG terör örgütü içerisinde terörist İ.M.A. ve E.E.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği bilgisine ulaştı.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 17:35 Güncelleme 12 Haziran 2024, 18:48
Gaziantep’te PKK operasyonu: 2 terörist tutuklandı

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Gaziantep'te yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçen ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Suriye uyruklu 2 terörist tutuklandı.

Gaziantep'te PKK operasyonu!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında Suriye'de 2020-2021 yılları arasında PKK/YPG terör örgütü içerisinde yer alan Suriye uyruklu İ.M.A. ve E.E.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği bilgisine ulaştı. Türkiye'de terör eyleminde bulunabilecekleri değerlendirilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gizlendikleri adreste yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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