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Antalya'da Cumhuriyet tarihinin en yüksek kaçakçılık operasyonu! 60 milyon liralık vergi kaybı önlendi

Antalya'da polis ekiplerinin 2 depoda yaptığı aramada, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi. Bu miktarın, Cumhuriyet tarihinde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu, yaklaşık 60 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiği kaydedildi.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 16:25 Güncelleme 12 Haziran 2024, 16:25
Antalya’da Cumhuriyet tarihinin en yüksek kaçakçılık operasyonu! 60 milyon liralık vergi kaybı önlendi

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili kurum görevlileri, turizm sezonunun açılışıyla otellere satılmak üzere yüklü miktarda kaçak içkinin Muratpaşa ilçesinde depolandığı bilgisiyle çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin 2 depoda yaptığı aramada, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

Bu miktarın, Cumhuriyet tarihinde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu, yaklaşık 60 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet etmek' suçundan adli işlem yapıldı.

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