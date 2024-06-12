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Tahir Elçi davasında karar çıktı! 3 polis memuru beraat etti | PKK'lı terörist Uğur Yakışır'a ceza yağdı

9 yıl önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde öldürülen Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında karar çıktı. Mahkeme, 3 polis memuru hakkında beraat kararı verdi. Dosyası ayrılan PKK'lı terörist Uğur Yakışır'a toplam 6 suçtan ceza yağdı.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 17:06 Güncelleme 12 Haziran 2024, 18:01
Tahir Elçi davasında karar çıktı! 3 polis memuru beraat etti | PKK’lı terörist Uğur Yakışır’a ceza yağdı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılanan 3 sanığın beraatine karar verildi. Dosyası ayrılan PKK'lı terörist Uğur Yakışır'a toplam 6 suçtan ceza yağdı.

Tahir Elçi davasında karar!

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı, Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanıkların beraati yönünde karar verilmesini istedi.

Elçi ailesinin avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

SANIK POLİSLER BERAAT İSTEDİ

Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Başkanı ve Elçi ailesinin avukatı Mahsum Batı, mütalaaya katılmadıkları için mahkemenin vereceği kararı protesto edeceklerini belirterek, duruşmayı takip eden avukatlarla salondan çıktı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar S.T, F.T. ve M.S'nin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan beraatine karar verdi.

Firari terörist Uğur Yakışır'ın dosyası ayrılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

TERÖRİST UĞUR YAKIŞIR'A 6 SUÇTAN CEZA YAĞDI

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, saldırının ardından kaçan terör örgütü PKK mensubu Mahsum Gürkan'ın bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilerek, hakkında yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır'ın "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Tahir Elçi'yi "olası kastla öldürmek"ten 20 yıldan 25 yıla, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma"dan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Mahkeme heyetince, hakkında yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır'ın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

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