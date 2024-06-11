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Türkiye ve Malezya arasında 'İş Birliği Çerçeve Anlaşması' imzalandı

Türkiye ve Malezya arasında bazı askeri uçakların teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin 'İş Birliği Çerçeve Anlaşması' imzalandı. Anlaşma Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Malezya Savunma Bakanı Muhammed Halid bin Nordin huzurunda gerçekleşti.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 18:15 Güncelleme 11 Haziran 2024, 18:15
Türkiye ve Malezya arasında ’İş Birliği Çerçeve Anlaşması’ imzalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Malezya şirketi AIROD arasında bazı askeri uçakların teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin anlaşma imzalandığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, AIROD ile ASFAT arasında A400M, S-70A, CN-235 ve C-130 uçaklarının teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin "İş Birliği Çerçeve Anlaşması"nın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Malezya Savunma Bakanı Muhammed Halid bin Nordin huzurunda imzalandığı belirtildi.

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