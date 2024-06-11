Terör örgütü PKK’ya finansörlük yaptığı tespit edilen eski HDP’li Başkan Abdullah İpekli gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan soruşturma yürütülen bir şüpheli, 2015 yılında Marmaris HDP İlçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan Abdullah İpekli'nin yönlendirmesi ve talimatı doğrultusunda Marmaris'ten, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini kaydetti. Daha sonra İpekli'nin Suruç'taki bağlantıları vasıtasıyla Suruç Mürşitpınar sınır hattından yasadışı yollarla Suriye Ayn El Arab (Kobani) bölgesine geçerek 2015 yılında örgüte katıldığını ifade etti.