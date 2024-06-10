Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Elektronik sigaraya müsaade etmeyeceğiz

Başkan Erdoğan'dan "Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı" kapsamında Türkiye ile dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen gençler ve sporcularla buluştu.

Erdoğan, "Tütün dünyamızı zehirliyor. Ülkemizde ise her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz. Elektronik sigaraya da müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi. 15 yaşındaki İngiliz genç Edward Smith'in İngiltere'de yürürlüğe giren ve 2009 sonrası doğumluların tütün ürünlerine erişimini engelleyen yasayla ilgili sözleri sonrasında konuşan Erdoğan, "Gerekirse, Birleşik Krallık ile irtibat kurarız" ifadesini kullandı.