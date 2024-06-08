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Eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya da aralarında! Diyarbakır'da PKK/KCK'ya operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da PKK/KCK soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu tespit edildi.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 18:09 Güncelleme 08 Haziran 2024, 18:10
Eski HDP’li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya da aralarında! Diyarbakır’da PKK/KCK’ya operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

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Diyarbakır'da yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli, gözaltına alındı.



Ergani ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın Ergani yapılanmasında yer aldıkları, örgütün talimatları doğrultusunda düzenlenen etkinliklere katıldıkları, örgütle iltisaklı derneklere finansman sağladıkları, öldürülen teröristlerin cenaze ile taziyelerine katıldıkları ve yakınlarını işe aldıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.



Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, aralarında eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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