’YKS soruları sızdırıldı’ yalanı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Resen soruşturma başlatıldı

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma dönemi geçiren adayların ve onlara sonsuz destek veren ailelerinin huzuru ile kurumlarımızın saygınlığını bozmaya yönelik yapılan gerçek dışı sosyal medya paylaşımları asla kabul edilemez. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter döken tüm adaylarımızın başarılı bir sınav geçirmiş olmalarını diliyor, istedikleri üniversitede eğitim hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyorum.





ERSOY: HUKİKİ SÜREÇ BAŞLAMIŞTIR



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.



ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal medya hesabından YKS ile ilgili yaptığı açıklamada, "3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarıyla tamamlanmıştır. Bu büyük organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.