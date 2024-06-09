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Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak etkili oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak nedeniyle birçok cadde ve yol göle döndü. Vatandaşlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Cadde ve yolların biriken yağmur suyuyla göle döndüğü ilçede sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 19:02 Güncelleme 09 Haziran 2024, 19:13
Malatya’nın Darende ilçesinde sağanak etkili oldu

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Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak nedeniyle birçok cadde ve yol göle döndü. Vatandaşlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.



Darende ilçesinde aniden bastıran yağmur yolları ve caddeleri göle çevirdi. İlçenin birçok noktasında vatandaşlar kapalı mekanlarda beklemek zorunda kaldı. Yağmura trafikte yakalanan vatandaşlar ise göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Cadde ve yolların biriken yağmur suyuyla göle döndüğü ilçede sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.



Yağışlarda nasibini alan Tohma çayının da rengi değişti. Yağışlar sonra çayın rengi kahverengiye döndü.

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