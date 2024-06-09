20 milyon kişi valiz topluyor: Bayram göçü içim havada, karada, denizde biletler tükendi

Yaklaşan Kurban bayramı tatili öncesinde ulaşım araçlarında biletler tükenirken ek sefer hazırlıkları da başladı. Okulların kapanacak olması, sınavların bitmesi ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılması bu yıl hareketliliği daha da artıran unsurlar olarak görülüyor. Bu güne kadar yapılan rezervasyonlarla yaklaşık 3 milyon kişinin tatil satın aldığı belirlenirken 15 milyon vatandaşın da otobüs, uçak ve tren biletlerini tükettiği belirlendi.

Yine 5 milyona yakın vatandaşın da kendi araçlarıyla yollara çıkması bekleniyor. Böylece yola çıkacak vatandaş sayısı 20 milyonu bulacak. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, Kurban Bayramı'nda yolcu taşıyacak şehirler arası otobüslerde biletlerin bittiğini, ancak bakanlık genelgesiyle 12 ile 25 Haziran arası ek seferler konulduğunu bildirdi. Geçen Ramazan Bayramı'nda bu kadar yoğunluk yaşanmadığının altını çizen Özcan, şunları kaydetti:

"Bu bayram daha yoğunluk var. Çünkü yaz sezonu ve okullar da tatil oluyor. Bu durum yoğunluğu arttırdı." Türkiye genelinde 353 otobüs firması 8 bin 500 otobüsle hizmet veriyor. Normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısı, tatil dönemlerinde artırılarak 27 bine kadar çıkarılıyor. Tatil süresince yolcu talebini karşılamak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına, B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni vermesiyle 8 bin ek sefer konulacak. Bayram süresince otobüslerle 10 milyon yolcu taşınması bekleniyor.

HAVADA REKOR

Havayolu şirketlerince 25 Ağustos-4 Eylül'de 7 büyük havalimanında 42 bin 109 uçuş gerçekleştirilecek. En yoğun uçak ve yolcu trafiği gerçekleşmesinin beklendiği İstanbul Havalimanı'ndan tatil boyunca 16 bin 568 uçak kalkış-iniş yapacak. İstanbul Havalimanı'nda yeni bir rekora imza atılacağı tahmin ediliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu sayının 7 bin 718, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise 3 bin 708 olması bekleniyor. Tatil yörelerinden Antalya Havalimanı'na aynı dönemde 8 bin 54 uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 3 bin 9, Milas Bodrum Havalimanı'na bin 540, Dalaman Havalimanı'na ise bin 512 uçak kalkış-iniş yapacak. Tatilda havayoluyla yaklaşık 4 milyon yolcunun taşınması öngörülüyor.



İLAVE YHT SEFERİ

Vatandaşlara daha rahat seyahat imkanı sunmak amacıyla TCDD Taşımacılık AŞ'ye bağlı Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına ilave seferler konuldu. Buna göre 26 ve 31 Ağustos ile 4 Eylül'de Ankara'dan 08.45, Pendik'ten 18.45'te hareket edecek 6 ilave YHT seferiyle hizmet verilecek. Bunlarla Ankara-İstanbul hattında 2 bin 454 kişilik ilave kapasite sağlanacak.



DOLULUK YÜZDE 90!

Öte yandan tatil bölgelerinde otellerde de doluluk oranları bayram günlerinde yüzde 90'ı geçmiş olacak. Yüksek sezon olması sebebiyle yabancıların da bulunması tatil bölgelerindeki yoğunluğu artırıyor. Bu yıl yine Ege ve Akdeniz sahilleri en çok talep edilen destinasyonların başında. Bunun dışında kültür turları, Karadeniz, Ürgüp gibi bölgelere de talep yoğunluğu yaşanıyor.



10 MİLYON EUROLUK MALİYET

Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden Alman FTI'ın iflası Türk turizm sektöründe endişeleri artırdı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'da 10 milyon Euro üzerinde kayıp olduğunu söyledi. Dengiz, "2 Haziran'da aldığımız haber üzerine BODER olarak olağanüstü toplandık. TÜRSAB ile ortak bir çalışma yaptık. 10 Haziran'dan sonra artık FTI üzerinden turist gelmeyecek. Almanya'daki sigorta fonu diğer yabancı acentelerinden görüşme halinde, anlaşma sağlandığı takdirde başka bir seyahat acentesi müşterileri getirebilir. Bodrum'a bu sene Almanya'da 90 ile 95 bin arasında değişen yabancı turistin gelmesi bekleniyordu. 10 milyon euro'nun üzerinde kayıp bekliyoruz" dedi.