Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Enflasyon düşüşe geçti

24.1 milyar dolarlık Mayıs ayı ihracatımız tüm zamanların "Mayıs ayı rekoru" olarak tarihe geçti. MB rezervleri, 31 Mayıs itibarıyla 45.2 milyar dolar artarak 143.6 milyar dolara yükseldi.



Türkiye'yi, yılda 36 milyar dolar ihracat yapan ülkeden, bugünkü seviyelere getirdik. Dış ticaret açığımız, yıllık 47.8 düştü. 2022'de bir haftada yaptığımız ihracatı bir günde yapıyoruz.



İhracat, Türk ekonomisinin lokomotifidir. Tüketerek değil üreterek büyümek zorundayız. İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik.

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