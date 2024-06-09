SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'ın daveti ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'ın daveti ile Türkiye'ye geliyor. Ankara'da gerçekleşecek olan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 22:52 Güncelleme 09 Haziran 2024, 23:11
Başkan Erdoğan’ın daveti ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye geliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Aliyev'in ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.



Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, yarın ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, "Ankara'da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulmasının da öngörüldüğü aktarıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz kabineden ayrıldığını duyurdu! Netanyahu’yu yerden yere vurdu | Netanyahu’dan cevap!
Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Programı’nda gençlerle bir araya geldi
’YKS soruları sızdırıldı’ yalanı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Resen soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe başkanını seçti! Ali Koç yeniden başkanlık koltuğunda oturacak
Kim Milyoner Olmak İster’de Müge Anlı sorusu! Kenan İmirzalıoğlu sordu yarışmacı soğuk terler döktü! Ayşe Teyze’nin kaybolan Maviş’i...
Galatasaray Roma’nın yıldızı için harekete geçti! Görüşmeler başladı... Gelmek istediğini söyledi
Nuseyrat saldırısının arkasında ABD var! Görüntüler ortaya çıktı: İsrail askerleri Pentagon’un iskelesinden girdi
Kamuda tasarrufta yapay zekalı takip! 12 ay içinde devreye alınacak! TÜBİTAK çalışıyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu
YKS oturumu sona erdi! Milyonlarca öğrenci ter döktü! YKS AYT-YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? | Soru ve cevapları erişime açıldı
Kassam Tugayları’nın videosu ile tanınıyordu! İsrailli esir Noa Argamani anlattı: Soykırım ordusu rehin tutulduğumuz evi bombaladı
TBMM gündemi bu hafta yoğun! 9. Yargı Paketi Meclis başkanlığına sunulacak
Fenerbahçe’de Rade Krunic yerine süper 6 numara! Gelmeyi kabul etti
İşgalci İsrail Nusayrat Kampı’na saldırdı: 4 rehine için 210 Filistinli öldü! Dışişleri Bakanlığından BMGK’ya çağrı
Galatasaray’dan Fenerbahçe sezonun transfer çalımı! Jose Mourinho şoke olacak
Çalışan anneye 12 ay boyunca 325 euro destek! Bakan açıkladı talep yoğun! Nasıl ve nereden başvurulur?
SON DAKİKA