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CHP Kocaeli toplantısında tansiyon yükseldi! Taraflar birbirine girdi: Tehditler savurup üstüne bir de saldırdı... İşte o görüntüler

Kocaeli'de bugün düzenlenen CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda tansiyon yükseldi. CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı’nın kuzeni, "Caner seni vururum" diyerek CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç’a saldırmaya çalıştı.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 22:18 Güncelleme 09 Haziran 2024, 22:44
CHP Kocaeli toplantısında tansiyon yükseldi! Taraflar birbirine girdi: Tehditler savurup üstüne bir de saldırdı... İşte o görüntüler

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Kocaeli'de düzenlenen CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı esnasında salonda gergin dakikalar yaşandı. CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'nın kuzeni, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç'u ''Caner seni vururum'' diyerek tehdit etti.

CHP'de kriz! "Seni vururum"

DURUMU NASIL TOPARLAYACAĞIMI BİLMİYORUM

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen CHP Kocaeli İl Danışma Kurulu Toplantısı, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı'nın divan başkanlığında gerçekleştirildi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, kürsüye çıkarak geçtiğimiz günlerde basına kapalı olarak yapılan CHP İzmit Danışma Kurulu'ndaki konuşmasının çarpıtıldığını belirterek "Bu mesele birkaç gündür magazinsel olarak kentimizi meşgul ediyor. 3 gün önce il başkanım beni partiye çağırdı. 'Caner bu durumu toparla' dedi. Ben bu durumu toparlamak için çıktım ancak neresinden toparlayacağımı bilmiyorum." dedi.

''DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILSIN''
Arduç, konuşmasına devam ederek, "Biz buraya eleştirilerimizi yapmaya geldik. 1 haftadır köşelerinde beni kötü çocuk ilan eden, milletvekilimizi ipeklere sarmalayan birçok yazı okudum. Sanki takım elbise için iddiaya ben girdim, sanki ben Körfez'e sahip çıkmamışım, Gebze'ye ben aday çıkarmamışım. Ben burada disiplin kurulunu göreve çağırıyorum. Bir demeç ile basına kapalı toplantı hakkında konuşan milletvekilimiz hakkında disiplin soruşturması başlatılmalı."

SEÇİM KAZANAMAZ DEYİP İDDİAYA GİRMİŞLER
CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı'nın yerel seçimler öncesinde, "CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe seçim kazanmaz" diyerek bir iş adamı arkadaşıyla takım elbise karşılığında iddiaya girdiği iddiasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Caner Arduç, "Sohbet ortamında bu iddiaya girildi. Şahitleri de burada. Bu gözler 'Sertif Bey aday olmazsa ben milletvekili olmam' diyen Nail Çiler'i de gördü. Bu gözler 'Sertif Gökçe aday olmasın' diyen Harun Özgür Yıldızlı'yı da gördü" dedi.

''CANER SENİ VURURUM''
Arduç'un konuşmasının ardından sahneye çıkan CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı konuşma yaptı. Yıldızlı'nın konuşması bittikten sonra kuzeni Berkay Dorukhan Yıldızlı, "Caner seni vururum" diyerek Caner Arduç'a saldırmak için harekete geçti. Araya giren partililer, Berkay Dorukhan Yıldızlı'yı salondan çıkararak sakinleştirdi.

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