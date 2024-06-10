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Kuduz karantinası ilan edilen bölgeden 35 köpeği kaçıran 'Köpekvelisi' mahlaslı kadın gözaltına alındı

Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmesine rağmen, sosyal medyada 'Köpekvelisi' mahlasıyla tanınan kadın, 3 yasaklı ırktan oluşan toplam 35 köpeği kaçırarak Ankara’ya getirdiğini söylemişti. Skandal olay sonrası Ankara Valiliği harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamada, "Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 00:53 Güncelleme 10 Haziran 2024, 09:05
Kuduz karantinası ilan edilen bölgeden 35 köpeği kaçıran ’Köpekvelisi’ mahlaslı kadın gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da yolda yürüyen bir vatandaşı ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıkmış ve Eyyübiye ilçesinde 2 mahalle karantina altına alınmıştı.

Ankara Valiliğinden "hastalıklı köpekler" iddiasına ilişkin açıklama!





3 YASAKLI IRK TOPLAM 35 KÖPEĞİ KAÇIRARAK ANKARA'YA GETİRDİ

Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmesine rağmen, sosyal medyada 'Köpekvelisi' mahlasıyla tanın kadın, 3 yasaklı ırktan oluşan toplam 35 köpeği kaçırarak Ankara'ya getirdiğini söyledi.



VALİLİK HAREKETE GEÇTİ: TEYAKKUZA GEÇTİK

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul edildiğini ve ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalık taşıyan köpeklerin ilimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, kolluk kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız."



GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan gelişmelerin ardında Ankara Valiliği 'Köpekvelisi' mahlaslı kadının gözaltına alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Öte yandan Şanlıurfa'dan Gaziantep'e kuduz hayvan nakledildiğine ilişkin iddialar gündeme geldi.

Gaziantep Valiliği'nden de asılsız iddialara yönelik bir açıklama geldi. Valilik, kente Şanlıurfa'dan kuduz hayvan nakledildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Gaziantep'e Şanlıurfa'dan kuduz hayvan nakledildiğine dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Bahse konu nakil işlemleri, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerden olup gelişmeler, Valiliğimizin ilgili birimleri tarafından titizlikle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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