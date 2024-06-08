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Mezuniyet töreninde korkunç olay | Cemal Reşit Rey'de dev ekran böyle devrilmiş! Düşme anı anbean kamerada

Şişli'de özel bir okulun Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreninde, dev LED ekran sahnedekilerin üzerine devrilmiş, olayda, 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmıştı. LED ekranın devrildiği anlara ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 10:53 Güncelleme 08 Haziran 2024, 11:19
Mezuniyet töreninde korkunç olay | Cemal Reşit Rey’de dev ekran böyle devrilmiş! Düşme anı anbean kamerada

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Harbiye Mahallesi Dar'ül Bedayi Caddesi'ndeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 6 Haziran Perşembe günü saat 22.15 sıralarında özel bir okulun yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni yapıldı.

Törenin bitiminin ardından öğrenciler, öğretmenleriyle sahnede fotoğraf çektirmek istedi.

Fotoğraf çekimi sırasında sahnedeki dev LED ekran devrilmeye başladı.

Durumu fark eden öğrenci, öğretmen ve velilerin büyük çoğunluğu sahneden atladı.

Yaşanan kargaşa sırasında, 1 velinin ayağı devrilen ekranın altında kalarak yaralanırken, 2 veli ve 3 öğrenci ise hafif şekilde yaralandı.

LED ekranın devrildiği anlar salonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, dev ekran devrildiği ve durumu fark eden öğrenci, öğretmen ve velilerin kaçmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

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Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran insanların üzerine devrildi!Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran insanların üzerine devrildi!

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