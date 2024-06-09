İBB’de ’veri hırsızlığı’ skandalı! 130 bin personel 1 milyondan fazla öğrencinin bilgileri sızdırıldı

PKK yanlısı İMÇ TV'de sunuculuk ve yayın yönetmenliği yapan Soner Şimşek



130 BİN ÇALIŞAN 1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ



Veri sızıntısının yaşandığı İSMEK Uzaktan Eğitim programının yöneticisinin ise PKK yanlısı yayın yaptığı için kapatılan İMÇ TV'de sunuculuk ve yayın yönetmenliği yapan Soner Şimşek olduğu öğrenildi.



İSPER tarafı ise sızıntının çok ciddi olduğunu, kuruluşundan bugüne kadar İSMEK'ten eğitim alan 1 milyondan fazla öğrenci ile 130 binden fazla İBB personelinin kişisel verilerinin olduğunu aktardı.



Daha öncede sosyal medyaya yansıyan iddialara göre de İSMEK uzaktan eğitim merkezi öğrenci bilgileri, kendi rızaları olmadan başka kişilere aktarıldığına yönelik şikayetlere konu olmuştu.