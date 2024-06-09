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İBB'de 'veri hırsızlığı' skandalı! 130 bin personel 1 milyondan fazla öğrencinin bilgileri sızdırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 'dijital veri hırsızlığı' skandalı patlak verdi. 130 bin belediye personeli ve 1 milyondan fazla öğrencinin verilerinin sızdırıldığı tespit edildi. Veri sızıntısının yaşandığı İSMEK Uzaktan Eğitim programının yöneticisinin ise PKK yanlısı yayın yaptığı için kapatılan İMÇ TV'nin yayın yönetmeni Soner Şimşek olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 08:44 Güncelleme 09 Haziran 2024, 09:07
İBB’de ’veri hırsızlığı’ skandalı! 130 bin personel 1 milyondan fazla öğrencinin bilgileri sızdırıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ve iştiraklerinde çalışan personelin kişisel verileri çalındı.

Mayıs ayı içerisinde İBB Akademi'nden iştirakler çalışanları dahil 130 binden fazla İBB personeline SMS gönderildi. SMS'de daha önce kendilerine iletilen ve mayıs ayının sonuna kadar tüm çalışanların izlemesi gereken online İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri'nin teknik bir sorun nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

SABAH'ta yer alan habere göre; İSPER A.Ş, tarafından sunulan ve iştiraklere eğitim satışı süreçlerinin yürütüldüğü bir sistem olan İBB Akademi'ye erişmek isteyenler uzun süre boyunca sunucu hatasıyla karşılaştı.


ERİŞİM KISITLANDI

İSMEK uzaktan eğitim sitesi olan uzem.ibb.gov.tr/ibbakademi de dahil uzaktan eğitim sistemi olarak kullanılan tüm diğer uygulamalara da erişim kısıtlandı.

İSPER kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sunucularda yaşanan sızıntının İBB Bilgi İşlem personeli tarafından fark edilmesiyle sunucu erişime kapatıldı.

PKK yanlısı İMÇ TV'de sunuculuk ve yayın yönetmenliği yapan Soner ŞimşekPKK yanlısı İMÇ TV'de sunuculuk ve yayın yönetmenliği yapan Soner Şimşek

130 BİN ÇALIŞAN 1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ

Veri sızıntısının yaşandığı İSMEK Uzaktan Eğitim programının yöneticisinin ise PKK yanlısı yayın yaptığı için kapatılan İMÇ TV'de sunuculuk ve yayın yönetmenliği yapan Soner Şimşek olduğu öğrenildi.

İSPER tarafı ise sızıntının çok ciddi olduğunu, kuruluşundan bugüne kadar İSMEK'ten eğitim alan 1 milyondan fazla öğrenci ile 130 binden fazla İBB personelinin kişisel verilerinin olduğunu aktardı.

Daha öncede sosyal medyaya yansıyan iddialara göre de İSMEK uzaktan eğitim merkezi öğrenci bilgileri, kendi rızaları olmadan başka kişilere aktarıldığına yönelik şikayetlere konu olmuştu.




VERİ SIZINTISINDAN AYLAR ÖNCE...

Ayrıca, İSPER kaynakları, İSMEK Uzaktan Eğitim sisteminden sorumlu uzman teknik ekibin veri sızıntısından aylar önce Soner Şimşek tarafından görevlerinden uzaklaştırıldığı ve uzaklaştırılan personelin yerine de kimsenin konulmadığını aktardı.



MUAMMA! VERİLER KİMLERİN ELİNE GEÇTİ?

Öte yandan, İBB Bilgi İşlem ekiplerinin yaptıkları çalışmalardan sonra sistemin Çarşamba günü tekrar aktif edildiği, çalışanlara online İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri'ne erişimin sağlanabileceği bildirildi.

Ancak, verilerin kimlerin eline geçtiğinin henüz belirlenemediği ifade edildi.


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