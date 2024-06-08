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Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı’nda önemli açıklamalar

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Haziran 2024 Güncelleme 08 Haziran 2024, 07:01
Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı’nda önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalar yaptı. "Her yıl olduğu gibi bu yıl da aslan payını eğitime ayırdık" deyip şu ifadeleri kullandı:

Her yıl bütçeden aslan payını eğitime ayırdığımız gibi bu yıl da geleneği bozmayarak 1 trilyon 620 milyar lirayı eğitime tahsis ettik. Eğitime harcanan her kuruşun Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yapılan muazzam bir yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için şartlı eğitim yardımından barınma ve bursların artırılmasına, ücretsiz yemek hizmetinden ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynaklara kadar çok kapsamlı adımlar attık. Cumhuriyet tarihinin en fazla öğretmen ataması yapan hükümetiyiz. Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi kurulmasıyla ilgili kanunun hazırlıklarını tamamladık. Bizim gayemiz 2053 ve 2071 vizyonuna taşıyacak öncü fıtrat üzere hak ve hakikat sahibi bir nesile sahip olmak. Yeni müfredat ile öğrencilerin milli, manevi, insani değerler üzerinde okuyan, araştıran, sorgulayan çözüm odaklı yetkin şahsiyetler olmasını hedefliyoruz.

İKİNCİSİN AMA SON DEĞİLSİN
Başkan Erdoğan, bugün uzaya gitmesi planlanan Türkiye'nin 2. astronotu Tuva Atasever ile canlı bağlantıda konuştu: Sen 2. astronumuz olacaksın ama son olmayacaksın. Bir tarafta Türkiye bayrağı, diğer tarafta annen Azeri olduğundan Azerbaycan bayrağı, her iki kardeşin de temsilini gerçekleştirmiş olacaksın.

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