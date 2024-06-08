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Zehir tacirlerine geçit yok! Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan 4 suç örgütü çökertildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan KUYU-4 operasyonlarında bu organize suç örgütlerinin elebaşıları olan; Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın yakalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 08:26 Güncelleme 08 Haziran 2024, 09:25
Zehir tacirlerine geçit yok! Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan 4 suç örgütü çökertildi

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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan KUYU-4 operasyonlarında bu organize suç örgütlerinin elebaşıları olan; Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, birbirleriyle bağlantılı bu 4 suç örgütünün, şu ana kadar yapılan tespitlerde ülkemiz ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kg uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildiğini bildirdi.

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