Zehir tacirlerine geçit yok! Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan 4 suç örgütü çökertildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan KUYU-4 operasyonlarında bu organize suç örgütlerinin elebaşıları olan; Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, birbirleriyle bağlantılı bu 4 suç örgütünün, şu ana kadar yapılan tespitlerde ülkemiz ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kg uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildiğini bildirdi.