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Denizli Pamukkale'de de orman yangını çıktı! 21 araç 55 personel bölgeye geldi: 30 hektar ormanlık alan...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çevresinde fabrikalar ve bir otelin de yer aldığı 100'üncü Yıl Atatürk Ormanı'nda yangın çıktı. Çok sayıda ekibin geldiği bölge, alevlere havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. 30 hektar ormanlık alan ise tahrip oldu.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 19:41 Güncelleme 07 Haziran 2024, 01:35
Denizli Pamukkale’de de orman yangını çıktı! 21 araç 55 personel bölgeye geldi: 30 hektar ormanlık alan...

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çevresinde fabrikalar ve bir otelin de yer aldığı 100'üncü Yıl Atatürk Ormanı'nda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 30 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Denizli'de korkutan orman yangını!

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Yangın, saat 17.00 sıralarında Akhan ile Karşıyaka mahalleleri arasında bulunan 100'üncü Yıl Atatürk Ormanı'nda çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 13 arazöz, 5 tanker, 3 destek aracı ve 55 itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda ekip sevk edildi.

ÇEVREDE OTEL VE FABRİKALAR VAR

Çevresinde fabrikalar ve bir otelin de yer aldığı bölgeye yakın bir noktada başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül de çalışmaları yönetmek için Mobil Komuta Merkezleri'ne geldi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edilmesinin ardından yangın söndürülürken, yaklaşık 30 hektar ormanlık alanın tahrip olduğu bildirildi.

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