Mansur Yavaş’ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu! 4 bin konutun temelini atıp sadece 166 tanesinin anahtar teslimini yaptı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE USULSÜZLÜK Öte yandan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mansur Yavaş 'ın "Mamak Rantsal" dönüşüm oyununu ortaya koymuştu. Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile alakalı PORTAŞ üzerinden Yavaş ve yönetiminin yaptığı usulsüzlükler ortaya çıkmıştı. Mamak'ta kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaatlar için yapı ruhsatlarını düzenlerken evrakta sahtecilik yapıldığı tespit edilmişti. Sahte imzalarla yapı ruhsatları düzenlenmişti. Mansur Yavaş, Mamak için sözde temeli atılan 4 bin konuttan yapımını tamamlanan sadece 166 adet konutun tapu dağıtımı ve anahtar teslimi yapabildi.

YAVAŞ'A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Ayrıca önceki dönem ABB Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "yetki aşımı nedeniyle görevi kötüyü kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Yavaş ile birlikte bazı belediye yetkilileri hakkında da aynı iddialarla suç duyurusunda bulunan Ünal'ın dilekçesinde, "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında 4 bin 477 konut ve ticari blok yapımı için ihaleye çıkıldığı, ihaleyi 907 milyon lira teklifle iki şirketin ortaklığının kazandığı belirtilmişti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ünal, Yavaş'a Belediye Meclisince verilen yetkinin usulsüz şekilde başka şirketlere ihale vermek için kullanıldığını ifade etmişti

5 YILLIK BÜYÜKŞEHİR İKTİDARINDA MAMAK BİTİRİLEMEDİ

Yavaş bundan tam 5 yıl önce Mamak'taki kentsel dönüşümleri bitirme sözü vermiş ve en son 18 Kasım 2021'de 'Mamak Kentsel Dönüşümü 2 yıl içinde tamamlayacağız' demişti ancak Mamak'ta çok az bir kısım zar zor bitirilebildi. Mamak için sözde temeli atılan 4 bin konuttan yapımını tamamlanan sadece 166 adet konutun tapu dağıtımı ve anahtar teslimi yapıldı.