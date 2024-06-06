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Uzaya fırlatılacak olan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ABD'ye ulaştı!

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türsak 6A, ABD'ye ulaştı. Uzaya fırlatılacak Türksat 6A, kargo uçağının inişinin ardından yaklaşık 4 saat süren işlemler sonrası SpaceX'in hangarına alındı.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 18:18 Güncelleme 06 Haziran 2024, 19:11
Uzaya fırlatılacak olan Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ABD’ye ulaştı!

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Antonov AN-124 tipi kargo uçağıyla ABD'ye gönderilen Türksat 6A, 19 saati aşkın süren yolculuğun ardından dün ABD yerel saatiyle 12.00 sularında (TSİ 19.00) Cape Canaveral Uzay Üssü'ne ulaştı.

'Türksat 6A' uzaya fırlatılmak üzere ABD'ye ulaştı!



Uydu, kargo uçağının inişinin ardından yaklaşık 4 saat süren işlemler sonrası SpaceX'in hangarına alındı.

Tüksat 6A, 4 Haziran'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen törenle ABD'ye uğurlanmıştı.



TEMMUZDA UZAYA FIRLATILACAK

SpaceX tesislerinde fırlatma prosedürlerinin başlatılacağı Türksat 6A'nın 8-15 Temmuz haftasında hava şartlarına bağlı olarak yörüngesine fırlatılması planlanıyor.



YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE YERLİLİK ORANI

Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT AŞ müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı. Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki USET'te Türk mühendisleri tarafından üretildi.



TÜRKİYE DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 65'İNDEN FAZLASINA ULAŞACAK

Yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanan ve 7,5 kilovat güce sahip yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgelere de ulaşacak. Türksat, şu anda 31 derece, 42 derece ve 50 derece doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere toplam 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ederek dünyada 3,5 milyar nüfusa ulaşabiliyor.



Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da Türkiye'nin kapsama alanına girecek. Böylece Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak. Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek.



TÜRKSAT 6A İÇİN AY-YILDIZLI LOGO BELİRLENDİ

Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Türk bayrağından esinlenilerek tasarlanan logoyla Türksat 6A, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olarak uzayda Türkiye'yi ve Türk bayrağını temsil edecek.



HEDEF UYDU İHRACATÇISI KONUMUNA YÜKSELMEK

Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, Türksat 6A tecrübesinin ardından uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi de hedefler arasında yer alıyor.

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