RTÜK'ten asılsız Halkbank iddialarıyla ilgili flaş açıklama: "Hiç kimsenin haksızca saldırmaya hakkı yoktur"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, mahkemenin verdiği yayın yasağına rağmen Halkbank 'ı hedef alan yayınlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.





Şahin, yaptığı açıklamada, "Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir. Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir Kamu Bankamıza ve Üst Kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur." dedi.

Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE…

Bazı basın organlarında yer alan yanlış haberler, gerçek dışı sosyal medya paylaşımları ve halkı bilinçli olarak yanlış yönlendirme girişimleri sonrasında bu açıklamayı yapmak zaruret arz etmiştir.

İlgili mahkemenin verdiği yayın yasağı ortadayken ve halkımızın bankası Halkbank'ın resmi yalanlamalarına rağmen halen gerçek dışı kredi haberleri dolaşıma devam etmektedir.