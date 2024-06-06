İstanbul’da aşırı sıcaklarda metrobüs klimalarının çalışmaması büyük tepki çekti: Havale geçirmek üzereyiz

Metrobüs ü sürekli kullandığını dile getiren Ülkü Keskinoğlu ise "Şu an bindiğim metrobüsün kliması çalışıyordu ama normalde çalışmadığına daha çok şahit oluyorum. Bugün kliması çalışan metrobüse rastgeldiğime şaşırdım. Yaz geldi artık, insanlar terliyor. Nefes alamıyoruz. Klima açıldığı zaman rahatlıyoruz. Sonuçta burası kalabalık bir şehir. İlgililer bu soruna el atsın istiyorum." şeklinde konuştu.

Behiye Yıldız ise "Sıcak havada sıcak üfleyen, soğuk havada ise klimanın çalıştığı zamanlara da denk geldim. Sanırım bu problem Marmaray ve diğer raylı taşıtlarda yok." dedi.

Bindiği metrobüsün klimasının çalışmadığını belirten Uğur Doğanoğulları da "Ter içinde kaldım. Yetkililer gelsinler metrobüse binsinler bakalım bu sıcakta dayanabiliyorlar mı?" diye konuştu.