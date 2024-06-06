İstanbul’da aşırı sıcaklarda metrobüs klimalarının çalışmaması büyük tepki çekti: Havale geçirmek üzereyiz

İstanbul'da en çok kullanılan ulaşım araçları arasında yer alan metrobüslerden bazılarının klimalarının çalışmaması, sıcak havada bunalan vatandaşların tepkisini çekiyor.
Kentteki nüfusun büyük çoğunluğunun iş, okul ve diğer seyahatlerinde sıklıkla kullandığı metrobüs, en çok tercih edilen toplu taşıma araçları arasında yer alıyor.
Vatandaşlar, hava sıcaklığının arttığı kentte kimi metrobüslerin klimalarının çalışmaması ya da yeterince serinletmemesine tepki gösteriyor.
Megakentliler, gün boyu kalabalık olan metrobüslerde sıcak havadan dolayı zor anlar yaşıyor. Havasız ve çok sıcak ortamda seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.
Kentte hava sıcaklığının arttığı 4 Haziran Salı günü, çalışmayan klimalarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesine 7 binin üzerinde şikayet iletildiği öğrenildi.
"İNSANLAR HAVALE GEÇİRME AŞAMASINDA"
Yolculardan Selahattin Yıldırım, metrobüs ve otobüsleri sürekli kullandığını belirterek, "Kullandığım toplu taşıtların yüzde 60-70'inin klimaları çalışmıyor. Araçlar da sürekli arızalanıyor." dedi.
Gökhan Çiçek, havaların aşırı sıcak olduğu ifade ederek, "İnsanlar havale geçirme aşamasında. Metrolarda da bazen klima çalışmıyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz." diye konuştu.