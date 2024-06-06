Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu için artık saatler kaldı! 7 deney yapacak! Dikkat çeken Azerbaycan detayı

Türkiye 'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever , 8 Haziran'da yapılacak "Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu"nun, Nisan 2023'te ABD'nin Houston şehrinde başlayan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uzanacak Ax-3 görevinin parçası olarak kurgulanan bir eğitim adımı olduğunu söyledi.

Dolayısıyla bunun "herhangi bir ek maliyet doğurmadan" icra edecekleri bir uzay uçuşu niteliği taşıdığını vurgulayan Atasever, şöyle konuştu:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK UZAY ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) olarak bu eğitim adımını da bilimsel misyona dönüştürdük. 7 farklı bilimsel deney seçtik. Bunların uzay aracına entegrasyonu üzerinde aylardır çalışıyoruz. Uzay uçuşumuz için hiçbir ek maliyet çıkarmadan yeni bir bilimsel misyon türetmiş olduk. Umuyorum ki bu uçuş kapsamında gerçekleştireceğimiz deneyler ülkemizdeki uzay araştırma ve çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır."

"İTALYANLAR DA BENZER BİR UÇUŞ YAPTI"

Atasever, uçuşun Türkiye için ilk olduğuna dikkati çekerek, Virgin Galactic firmasının Galactic-1 Misyonu'nda İtalyanların benzer bir araştırma uçuşu yaptığını anlattı.