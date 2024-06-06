İzmir ve Balıkesir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu! 9 ’ByLock’çu yakalandı

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İzmir ve Balıkesir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Şüphelilerden 9'unun yakalandığı, 2 firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.