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İzmir ve Balıkesir'de eş zamanlı FETÖ operasyonu! 9 'ByLock'çu yakalandı

FETÖ ile kararlı mücadele sürüyor... İzmir ve Balıkesir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u yakalandı. Şüphelilerin haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunduğu, 'ByLock' kullandıkları ve 'ByLock' içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edildi.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 09:17 Güncelleme 06 Haziran 2024, 09:19
İzmir ve Balıkesir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu! 9 ’ByLock’çu yakalandı

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İzmir ve Balıkesir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 9'unun yakalandığı, 2 firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, 'ByLock' kullanan ve 'ByLock' içeriklerinde isimleri geçen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir ve Balıkesir'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olduğu ve yakalanma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


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