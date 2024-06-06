Mersin’de terör operasyonu: 12 kişi yakalandı

Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde tespit edilen edilen adreslere özel hareket ve dron destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda il merkezinde 7, Tarsus'ta da 5 olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.