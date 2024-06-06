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Mersin'de terör operasyonu: 12 kişi yakalandı

Mersin'de özel harekat polislerinin de katıldığı terör operasyonunda 12 kişi yakalandı. Söz konusu kişilerin sosyal medyada terör propagandası yaptığı, daha önceden YPG'nin eylemlerine katıldığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 09:52 Güncelleme 06 Haziran 2024, 10:10
Mersin’de terör operasyonu: 12 kişi yakalandı

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Mersin polisi, özel harekat timleri ve dron desteğiyle, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi, 12 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyet yürütme çalışmaları gerçekleştiren ve daha önceden terör örgütü YPG'nin içerisinde eylemlere katıldıkları tespit edilen 12 şüpheli belirlendi.

Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde tespit edilen edilen adreslere özel hareket ve dron destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda il merkezinde 7, Tarsus'ta da 5 olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Mersin'de terör operasyonu



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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