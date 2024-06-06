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Sıfır atık örnek oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre Günü’nde Sıfır Atık Hareketi’nin önemini vurguladı. Dünyanın örnek aldığını açıkladı...

Betül Usta Betül Usta takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Haziran 2024 Güncelleme 06 Haziran 2024, 07:02
Sıfır atık örnek oldu

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Başkan Tayyip Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Türkiye Yüzyılı'nın inşası için çevre konusunda da, ilhamını kadim medeniyetimizden alan bir anlayışla çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, vatandaşlara gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için duyarlı olma çağrısı yaptı. Sıfır Atık Projesi'yle ilgili de şunları söyledi:

ÇALIŞMA HIZLA SÜRÜYOR
Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye için ülke genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmaları hızla sürdürüyoruz.

İnsan ve çevre sağılığının korunmasında kritik öneme sahip katı atık toplama tesisleri de ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır. Bu hareket bütün dünyanın örnek aldığı bir çevre hareketi ve ekonomik döngü modeli haline gelmiştir. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Sıfır Atık hareketlerinin ulaştığı üstün başarı, çevre sorunlarında bireysel çabanın önemini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti: Gençlerimizin gönüllü gayretlerini gördükçe, iklim krizine karşı mücadeleye olan inancım da pekişiyor.

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