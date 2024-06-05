TBB’de DEM’li Ahmet Türk’ten kayyum provokasyonu! AK Parti’den sert tepki: Biz değil, siz kınıyorsunuz





BİR TEPKİ DE YUSUF ALEMDAR'DAN GELDİ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise Akış'ın görevinden uzaklaştırılmasının hukuki bir süreç olduğunu belirterek Divan Başkanı Türk'e tepki gösterdi. Başkan Alemdar, "Biz alınan kararı kınamıyoruz. Kabullenmemek söz konusu değil! Demokrasi, hepimizin hazmettiği bu bayrak altında toprak bütünlüğü içerisinde yaşamaktır. Sadece bu milleti bölmeye çalışan, bu topraklarda şehitlerimizin kanını yerde bırakanları... Burada yapmayın yok öyle bir şey, yok öyle bir şey!" ifadelerini kullandı.

Tepkisini sürdüren Başkan Alemdar'a AK Partili ve MHP'li belediye başkanları da destek verdi. Tepkilerin dozu her geçen an arttığı sırada sözlü tartışmalar başladığı o anlarda ayakta tepkisini sürdüren Başkan Alemdar'a destek çığ gibi arttı. Genel kurulda DEM Partililer ile AK Partililer bir süre hararetli tartışmalarda bulundu.