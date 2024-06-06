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İstanbul'da binlerce riskli bina tespit edildi! Yalnızca 178'i yıkıldı

İstanbul Küçükçekmece’de geçen pazar kendiliğinden çöken bina gözleri bu halde olan diğer yapılara çevirdi. Mega kentte ilçe ilçe dolaşarak dokunsan yıkılacak onlarca binayı görüntülendi. İBB'nin yüksek riskli olduğunu tespit ettiği 1556 binadan sadece 178’ini yıktığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 07:02 Güncelleme 06 Haziran 2024, 07:27
İstanbul’da binlerce riskli bina tespit edildi! Yalnızca 178’i yıkıldı

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İstanbul Küçükçekmece'de geçen pazar kendiliğinden çöken bina megakentte bu halde olan binalara gözleri çevirdi.

İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve AK Partili belediyelerce yapılan kentsel dönüşüme engel olmak için defalarca mahkemenin yolunu tutan CHP'li İBB yönetiminin bu konuda taramayı dahi tam yapamadığı ortada.

178'İNİN YAKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Nitekim hızlı tarama için 160 bin talep toplayan İBB sadece 35 bin yapıda hızlı tarama testi yapabildi. İBB tarama sonucu yüksek riskli olduğunu tespit ettiği 1556 binadan sadece 178'inin yıkımını yapabildi.

İstanbul'da kendi ağırlığını dahi taşıyamayacak hale gelen binaları görüntülendi, o vatandaşlarla konuşuldu.

KÜÇÜKÇEKMECE KANARYA MAHALLESİ
Binada oluşan çökme sonrasında paslı demirler görülmeye başlamış. Apartman sakinleri binanın ara sıra sallandığını söylüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE İNÖNÜ MAHALLESİ
İstiklal Caddesi üzerindeki 2 katlı binanın balkonunda meydana gelen çökme sonrasında paslı demirler ortaya çıkmış.


ŞİŞLİ HALİDE EDİP ADIVAR MAHALLESİ KİRAZ SOKAK
Sıvaları dökülen, demirleri çürüyen binanın diğer binaları da tehdit etmesine rağmen hiçbir tedbir yok. Şişli Gülbahar Mahallesi'nde de yıkılmak üzere olan tek katlı bir yapı gözümüze çarpıyor.



BEŞİKTAŞ ARNAVUTKÖY MAHALLESİ TAYYARECİ SUPHİ SOKAK
Deforme olan, çökme tehlikesi bulunan binalar için hiçbir tedbirin alınmaması mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

KARTAL ÜSKÜDAR CADDESİ
5 katlı binanın duvarlarının sıvası ve balkonlarında döküntüler var. Üst katlarında daire, giriş katında ise işyerleri bulunuyor. Kendiliğinden yıkılması an meselesi.

"KORKU İÇİNDEYİZ"
Oturduğu 10 katlı bloğun merdiven basamağının çöktüğünü belirten ev sahiplerinden Serap Aslan, 'Korku içindeyiz. Seçim zamanında gelip durumu görmelerine rağmen bir daha arayıp sormayanlar bizi kaderine terk etti" dedi.

İsmail Kara, "Küçükçekmece İnönü Mahallesi Sel Sokak'taki ev sahiplerinden İsmail Kara, bölgede acilen kentsel dönüşümün başlatılması gerektiğini, 30-40 yıllık binaların artık S.O.S. verdiğini, çatlağı patlağı olmayan binanın kalmadığını kaydetti." ifadelerini kullandı.


Kuaför ve Mal Sahibi Şaban Gün, "Küçükçekmece'deki binanın aniden çökmesi bizleri çok korkuttu; çünkü 30-40 yıllık binalarda güvensiz şekilde oturuyoruz. Beklenen depremden dolayı korku ile oturuyoruz. Acilen zaman geçirmeden kentsel dönüşümün başlatılması gerekir. İnsanlar çürük yapılarda ne zaman öleceğim korkusuyla oturuyor." şeklinde konuştu.


İsmail Koçak, "Küçükçekmece İbrahim Kalfa Sokak 10 Numara'daki binada oturuyorum. 6 katlı binada oturuyoruz. Binanın kolonlarında çatlak var. Belediyeye kontrol edilmesi için 2 yıl önce başvuruda bulunduk fakat ilgilenmediler." dedi.

Burak Koçak, "Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki binamız hem depremden hem de selden dolayı hasar gördü. Kolonlarında ve duvarlarında çatlak ve çürükler oluştu. Birçok ev felaketlerden sonra kendi kaderine terk edildi." ifadelerini kullandı.

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