İstanbul’da binlerce riskli bina tespit edildi! Yalnızca 178’i yıkıldı

KÜÇÜKÇEKMECE İNÖNÜ MAHALLESİ
İstiklal Caddesi üzerindeki 2 katlı binanın balkonunda meydana gelen çökme sonrasında paslı demirler ortaya çıkmış.
ŞİŞLİ HALİDE EDİP ADIVAR MAHALLESİ KİRAZ SOKAK
Sıvaları dökülen, demirleri çürüyen binanın diğer binaları da tehdit etmesine rağmen hiçbir tedbir yok. Şişli Gülbahar Mahallesi'nde de yıkılmak üzere olan tek katlı bir yapı gözümüze çarpıyor.
BEŞİKTAŞ ARNAVUTKÖY MAHALLESİ TAYYARECİ SUPHİ SOKAK
Deforme olan, çökme tehlikesi bulunan binalar için hiçbir tedbirin alınmaması mahalle sakinlerini isyan ettirdi.
KARTAL ÜSKÜDAR CADDESİ
5 katlı binanın duvarlarının sıvası ve balkonlarında döküntüler var. Üst katlarında daire, giriş katında ise işyerleri bulunuyor. Kendiliğinden yıkılması an meselesi.
"KORKU İÇİNDEYİZ"
Oturduğu 10 katlı bloğun merdiven basamağının çöktüğünü belirten ev sahiplerinden Serap Aslan, 'Korku içindeyiz. Seçim zamanında gelip durumu görmelerine rağmen bir daha arayıp sormayanlar bizi kaderine terk etti" dedi.
İsmail Kara, "Küçükçekmece İnönü Mahallesi Sel Sokak'taki ev sahiplerinden İsmail Kara, bölgede acilen kentsel dönüşümün başlatılması gerektiğini, 30-40 yıllık binaların artık S.O.S. verdiğini, çatlağı patlağı olmayan binanın kalmadığını kaydetti." ifadelerini kullandı.