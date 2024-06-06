İstanbul’da binlerce riskli bina tespit edildi! Yalnızca 178’i yıkıldı

Kuaför ve Mal Sahibi Şaban Gün, " Küçükçekmece'deki binanın aniden çökmesi bizleri çok korkuttu; çünkü 30-40 yıllık binalarda güvensiz şekilde oturuyoruz. Beklenen depremden dolayı korku ile oturuyoruz. Acilen zaman geçirmeden kentsel dönüşümün başlatılması gerekir. İnsanlar çürük yapılarda ne zaman öleceğim korkusuyla oturuyor." şeklinde konuştu.



İsmail Koçak, "Küçükçekmece İbrahim Kalfa Sokak 10 Numara'daki binada oturuyorum. 6 katlı binada oturuyoruz. Binanın kolonlarında çatlak var. Belediyeye kontrol edilmesi için 2 yıl önce başvuruda bulunduk fakat ilgilenmediler." dedi.

Burak Koçak, "Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki binamız hem depremden hem de selden dolayı hasar gördü. Kolonlarında ve duvarlarında çatlak ve çürükler oluştu. Birçok ev felaketlerden sonra kendi kaderine terk edildi." ifadelerini kullandı.