PKK elebaşı Helin Ümit "Türkiye sürekli SİHA'larla vuruyor" deyip Esad'a sığındı! Kandil - Şam hattında 'teröristan' diyaloğu
Türkiye'nin 'teröristan' tezgahını dağıtan müdahaleleriyle iyice çıkmaza giren PKK'da her gün bir elebaşı çıkıp 'köşeye sıkışmışlık' itirafında bulunuyor. Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimle 'meşrulaşmak' isteyen Kandil, Başkan Erdoğan'ın "Harekete geçmekten çekinmeyiz" restiyle panikledi. Elebaşı Helin Ümit, "Türkiye sürekli SİHA'larla, uçaklarla vuruyor" dedi, son çare Beşar Esad'a sığındı. Ümit, "Esad'ın daha onurlu bir politik tutumunu seçeceğine inanıyorum" dedi. Öte yandan Ümit, terör suçlusu DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması sonrası bölücü unsurlara 'Ayaklanın' mesajı gönderdi.