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PKK elebaşı Helin Ümit "Türkiye sürekli SİHA'larla vuruyor" deyip Esad'a sığındı! Kandil - Şam hattında 'teröristan' diyaloğu

Türkiye'nin 'teröristan' tezgahını dağıtan müdahaleleriyle iyice çıkmaza giren PKK'da her gün bir elebaşı çıkıp 'köşeye sıkışmışlık' itirafında bulunuyor. Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimle 'meşrulaşmak' isteyen Kandil, Başkan Erdoğan'ın "Harekete geçmekten çekinmeyiz" restiyle panikledi. Elebaşı Helin Ümit, "Türkiye sürekli SİHA'larla, uçaklarla vuruyor" dedi, son çare Beşar Esad'a sığındı. Ümit, "Esad'ın daha onurlu bir politik tutumunu seçeceğine inanıyorum" dedi. Öte yandan Ümit, terör suçlusu DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması sonrası bölücü unsurlara 'Ayaklanın' mesajı gönderdi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 11:44 Güncelleme 05 Haziran 2024, 12:34
PKK elebaşı Helin Ümit Türkiye sürekli SİHA’larla vuruyor deyip Esad’a sığındı! Kandil - Şam hattında ’teröristan’ diyaloğu 1

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK eliyle yapılması planlanan 'teröristan' odaklı seçim müsameresine karşı Ankara 'oldubittiye' fırsat vermeyecek.

PKK elebaşı Helin Ümit Türkiye sürekli SİHA’larla vuruyor deyip Esad’a sığındı! Kandil - Şam hattında ’teröristan’ diyaloğu 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Harekete geçmekten çekinmeyiz" diyerek harekat sinyali verdi.

PKK elebaşı Helin Ümit Türkiye sürekli SİHA’larla vuruyor deyip Esad’a sığındı! Kandil - Şam hattında ’teröristan’ diyaloğu 3

Türkiye'nin kararlı tutumu PKK ve türevlerini panikletti.

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