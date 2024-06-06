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Basın kartı yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle basın kartı yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Buna göre, sürekli basın kartı için gerekli olan 18 yıllık mesleki hizmette, serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 10:57 Güncelleme 06 Haziran 2024, 10:57
Basın kartı yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete’de yayımlandı

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"Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sürekli basın kartı alabilmek için yapılan süre hesabında, serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak.

Anadolu Ajansında (AA) ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda (TRT) haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmeyecek.

AA'da basın kartı alabilecek ünvanlar şöyle sıralandı:

"Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve genel yayın yönetmeni, genel yayın yönetmenine veya genel müdür yardımcısına bağlı çalışan haber direktörleri, genel müdür yardımcısına bağlı çalışan direktörler, koordinatörler, haber koordinatörleri, müşavirler, yayın danışmanları, haber müdürleri, haber planlama müdürleri, müdürler, haber müdür yardımcıları, müşavir yardımcıları ve müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve bölge haber müdürleri, başmuhabirler, başfoto muhabirleri, başkameramanlar, başgrafıkerler, başkurgucular ve başyayıncılar, kıdemli muhabirler, kıdemli foto muhabirleri, kıdemli kameramanlar, kıdemli grafıkerler, kıdemli kurgucular ve kıdemli yayıncılar, muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, grafikerler, kurgucular ve yayıncılar, yardımcı muhabirler, yardımcı foto muhabirleri, yardımcı kameramanlar, yardımcı grafikerler, yardımcı kurgucular ve yardımcı yayıncılar."

Yönetmeliğin 24. maddesindeki "On beş günlük aralıklarla yayınlanan gazete ve on beş günden fazla aralıklarla yayınlanan dergilerde" ifadeleri "Haber ve fotoğraf ajanslarında", 26. maddesinin başlık ve içeriğinde bulunan "Özel radyo" ifadesi ise "radyo" olarak değiştirildi.

Radyo ve televizyonlarda basın kartı alabilecek ünvanlara "fotoğrafçı" da eklendi.

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