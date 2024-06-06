Beşiktaş’ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin iddianamenin detaylarına ulaşıldı! 27 müşteki 9 sanık: 22 yıl 6’şar aya kadar hapis

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve kusurlu bulunan 7 şüpheli ile Sibel Çelik'in tutuklandığı ancak Çelik'in tutukluluğuna itiraz edilmesi sonrası tahliye edildiği aktarılan iddianamede, olaya ilişkin alınan yangın raporuna da yer verildi. Rapora göre, yangının söndürülmesi sonrasında yapılan incelemede, işletmenin mal kabul bölümü girişine göre yaklaşık 15 metre mesafede yanmaya dayalı ağır tahribat ve deformasyonun oluştuğu, bu alanda yapılan detaylı incelemede, tadilat amacıyla kullanılan ve prize takılı halde bulunan elektrikli kaynak makinesi, elektrikli metal kesme motoru gibi elektrikli el aletleri ile çeşitli sayıda sanayi tipi oksijen tüplerinin bulunduğunun gözlendiği aktarıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre yangının saat 12.44'te başladığının görüldüğü, mal kabul giriş kapısından yaklaşık 15 metre mesafede sahneye geçişte ve sağ tarafta bulunan localara çıkış alanında yapılan kaynak çalışması sırasında elektrikli kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların ses yalıtım, izolasyon ve döşeme gibi kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri tutuşturmasıyla yangının başladığı ve hızla çevresine yayıldığı, çalışanların taşınabilir yangın söndürme cihazlarıyla yangını söndürmeye çalıştıklarına vurgu yapılan iddianamede, yangının hızla büyümesi ve yayılması sırasında işletmede yoğun duman oluştuğu ve elektriğin kesildiği kaydedildi.

İddianamede, iş yerinde acil durum aydınlatmaları ile yönlendirme levhaları olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığının tespit edildiğine vurgu yapılarak, itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesi sonrasında gece kulübünün çeşitli noktalarında hareketsiz yatan kişilerin bulunduğu belirtildi. Bilirkişi heyetinin raporuna da yer verilen iddianamede, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yer alan "Sağlık gözetimi" maddesi ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" maddesi ve aynı yönetmeliğin "Eğitim süreleri", "Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım" maddesine uyulmadığının tespit edildiği bildirildi. RİSK ANALİZİ VE ACİL EYLEM PLANININ TADİLATA UYGUN OLMADIĞI TESPİTİ

Raporda ayrıca, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin "İş ekipmanı ile ilgili kurallar" maddesinin hükümleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği'nin "İşveren yükümlülüğü" maddesine de uyulmadığı bildirilerek, buradan hareketle işletme risk analizi ve acil eylem planının yapılan tadilata uygun olmadığının belirlendiği ifade edildi.

İşletmede acil yönlendirme ve aydınlatma sistemlerinin yapılan tadilat neticesinde devre dışı bırakıldığı ve yangın sırasında işletmede kurulu sprinkler sisteminin çalışmadığı, gece kulübünde gerekli tedbirlerin alınmadığı ve tadilat işlemlerinde gerekli özenin gösterilmediğine ilişkin tespitlerin yer aldığı bilirkişi raporunda, şüphelilerde kusur bulunduğu belirtildi. YANGININ SANIKLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEBİLİR OLDUĞU VURGUSU

İddianamede, mevcut söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmaması ile acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının olmaması tespitlerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, elektrikli kaynak makinesi kullanılmak suretiyle kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri barındıran tadilat işleminin yapıldığı gece kulübünde yangının öngörülebilir olduğu ifade edilerek, "Ancak şüpheliler tarafından özen yükümlülüğüne aykırı davranılmak suretiyle öngörülebilecek ancak istenmeyen neticenin gerçekleşmesine iradi hareketle sebebiyet verildiği ve bu haliyle şüphelilere isnat edilen eylemin bilinçli taksir boyutunda manevi unsur içerdiği yönünde tarafımızda kanaat hasıl olmuştur." denildi. Soruşturma kapsamında gece kulübü çalışanlarından şüpheli olarak ifadeleri alınan kasiyer Salim Arslan, halkla ilişkiler uzmanı Arda Arman Perihan ile tadilatta görev alan ve yangında yaralanan müşteki şüpheli Ercan Erkan'a bilirkişi raporunda kusur bulunmadığı anlatılan iddianamede, olayda yaralanan müşteki Usame Yıldırım ile olaya müdahale ederken yaralanan itfaiye eri Fatih Aşçı'nın şikayetçi olmadıkları kaydedildi. BELEDİYENİN DOSYASI AYRILDI

İddianamede, dönemin Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları, ruhsat denetim müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdür yardımcısı ve itfaiye zabıta amirinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin soruşturmasının ayrı bir dosya üzerinden yürütüldüğü bilgisi de yer aldı. Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. Beşiktaş'taki yangında flaş gelişme! TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN