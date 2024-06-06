"AYM Başkan Erdoğan'ın atama ve yetkilerini iptal etti" yalanı çöktü! "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

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Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan fondaş medyanın yalanı ortaya çıkmıştı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Anayasa Mahkemesinin (AYM) 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) bazı maddelerine ilişkin iptal kararını değerlendirdi.

TBMM'nin, çıkarılmış kanunların Anayasada yapılan değişikliklere uyumunun sağlanması amacıyla, çerçevesi tamamen anayasa değişikliğine uyum olan 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kuruluna yetki verdiğini hatırlatan Yüksel, bu yetki kanununa dayanan Bakanlar Kurulunun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi çıkardığını belirtti. Yetki Kanununun genel gerekçesinde anayasada yapılan değişiklikle Parlamenter Sistem yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğinden yeni hükümet sistemine geçiş için yapılan değişikliklerin ilgili kanunlarda bazı düzenlemelerin yapılmasını gerekli hale getirdiğinin belirtildiğini aktaran Yüksel, bu kapsamda çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin gerektirdiği düzenlemelerin yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti. Yüksel, Anayasa Mahkemesinin 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin tümünün anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine oybirliği ile karar verdiğini vurguladı. "ANAYASA MAHKEMESİ, İPTAL KARARI VERMİŞ OLDUĞU HÜKÜMLER ÜZERİNDE ŞEKLİ YÖNDE DEĞERLENDİRMELER YAPMIŞTIR"

Anayasa Mahkemesinin, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı kurallarını 7142 sayılı Yetki Kanununun kapsamında bulunmadığı, bazılarının ise KHK ile düzenlenmesi yasak olan hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler olması gerekçeleriyle iptal ettiğini anlatan Yüksel, "Anayasa Mahkemesi, dava konusu 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümleri hakkında iptal kararı vermiştir. Anayasa Mahkemesi, iptal kararı vermiş olduğu hükümler üzerinde şekli yönde değerlendirmeler yapmıştır." diye konuştu.