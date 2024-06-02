İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bina çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti! Bina sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı





Yaralı olarak enkazdan çıkarılanlar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Bir kişi hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Bir kişinin de hayati tehlikesi sürüyor. Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökme görüntüleri çık Çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Küçükçekmece'deki binanın çökme anı ile ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

Enkazın altında kalmaktan son anda kurtulan İETT otobüsü kamerasına yansıyan görüntülerde söz konusu bina saniyeler içerisinde yerle bir oluyor.



ÖLÜ VE YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Göçük altında kalarak yaralanan kişilerin Mikail Atlı, Shakoura Dazz, Kemal Parahadov, Aygozel Charyewal, Charyyev Charyyev, Atacan Baltaev, Korkut Yılmaz Ayaz ve Seyitgül Babajanowa olduğu öğrenildi. Enkaz altında kalan Dovletyar Charyyev ise ölü olarak çıkartıldı.



ÖLEN KİŞİNİN CENAZESİ TESLİM ALINDI Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından sağ çıkamayan tek kişi olan Türkmenistan uyruklu Dovletyar Charyyev'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Charyyev'in amcasının oğlu Toymyrat Hudaybardyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkılan binanın altında kalarak yaralanan bazı kişilerin de akrabaları olduğunu söyledi. 35 yaşında olduğu belirlenen adam, defnedilmek üzere ülkesine götürüldü. "YATAKLA DOLABIN ARASINA GİRMENİN ÖNEMİNİ GÖRDÜM"

Enkazdan çıkarılan Korkut Yılmaz "7 - 8 kişiydik. Bina sabah erken saatlerde çöktü. Hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı. Bazıları enkazda kaldı. 4 katlı binaydı. Bir risk taşımıyordu. Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım" dedi.







Yılmaz, "Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME SOKMAK İSTEMEDİ İDDİASI Olay yerine gelen ve çöken binanın bitişiğinde bulunan binanın sahibi olduğunu belirten kişi, kendi binalarının kentsel dönüşüm sürecinde olduğunu, yıkılan binanın ise sahibiyle iletişime geçtiklerini ifade ederek, " Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik. Elektriği doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık. Bu talihsiz olay denk geldi. Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Beyle görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti. Kentsel dönüşüme sokmak istemedi. Ondan dolayı tabi bizler de müdahale edemedik bina sahibi olması münasebetiyle. Ama, bugün böyle talihsiz bir olay yaşandı. Geçmiş olsun diliyorum" dedi. KAÇAK KAT DETAYI

Olayla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır." dedi.





Binanın çökmeden önceki hali SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı. 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "" 02.06.2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.