İmzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak Filistin mesajı!

ATEŞKES ÇAĞRISI Gazze'de zulüm durdurulmalıdır. Ateşkesin bir an önce sağlanması için ellerini taşın altına koymalılar. Biz nasıl yanlarında oluyorsak Özbek kardeşlerimiz de zor günlerimiz de yanımızda oluyorlar. 6 Şubat depremleri sonrası Özbekistan'ın sergilediği dayanışmayı şükranla hatırlıyoruz. Özbekistan arama kurtarma ekibi sevk etti, 700 tona yakın yardım malzemesi gönderdi.

ABD VE BATI'YA: SUÇA ORTAKSINIZ Savaşın bitmesi ve Gazzeli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. İsrail'e cephane ve silah desteği veren ülkeler de bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir.

Özbekistan'la ilişkilerimiz her geçen gün ilerliyor. Bugün dünyanın içinden geçtiği zorlu süreçte bölgesel ve ulusal meseleleri değerlendirdik. İsrail'in insanlık dışı saldırıları görüşmemizin ana gündem maddelerinden birini oluşturdu.

Bugün yüksek düzeyli strateji işbirliği konseyi toplantısını başarıyla gerçekleştirdik. Ortaklığımızı derinleştirecek adımları istişare ettik. Atabileceğimiz somut adımları ele aldık. Birçok anlaşmaya da imza attık. Bu anlaşmalar işbirliğini çeşitlendirmemize zemin hazırlıyor. Özbekistan'daki Türk yatırımlarının artmasından memnuniyet duyuyoruz. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum.

Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Kıymetli kardeşim, Türkiye 'nin yakın bir dostu olduğunu göreve geldiği andan itibaren attığı adamlarla göstermiştir. Bugün kendisine devlet nişanımızı tevcih edeceğiz.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Başkan Erdoğan'la 2016'da Semerkant'taki görüşmesini ve Erdoğan'ın Özbekistan'ın kalkınacağına ilişkin sözlerini anımsatan Mirziyoyev, bu sözleri ve Erdoğan'ın desteğini kendisinin ve Özbekistan halkının unutmayacağını dile getirdi.

O dönem Özbekistan'ın bu şekilde kalkınacağına kimsenin inanmadığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inandığını ve güvendiğini belirten Mirziyoyev, "Ben herkese Özbekistan'daki reformları kim derinlemesine görmek istiyorsa ilk olarak kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorması gerektiğini ve ancak o zaman doğru cevabı bulacağını söylerim." ifadelerini kullandı.

Mirziyoyev, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la) Geniş kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda tarihi belgeyi imzaladık." dedi.

Erdoğan'ın Özbekistan'a ilgisinin ve muhabbetinin yıllar geçtikçe arttığını kaydeden Mirziyoyev, bugünkü görüşmenin çok manidar olduğunu, işbirliği için yeni ve daha sağlam köprüleri kurduklarını söyledi.

GAZZE'DE ŞİDDET DURMALI VE BARIŞ SÜRECİ BAŞLAMALI

Mirziyoyev, demokrasi ve insan haklarını savunan, önde gelen ve gelişen devletlerin Gazze'deki vahşete göz yumduğunu vurgulayarak, "Bu şiddetin durdurulması ve barış süreci başlatılması gerekiyor." dedi.

"Gazze faciası"nın henüz çözülemeyen İsrail-Filistin sorununun sonucu olarak görüldüğünün altını çizen Mirziyoyev, "(Gazze'de) İstikrarlı ve kalıcı barışa ulaşmak için elbette bağımsız ve özgür Filistin devleti kurulması şart." ifadesini kullandı.

Mirziyoyev, Filistin sorununun tüm Orta Doğu bölgesinin temelinde yer aldığına işaret ederek, "Özbekistan, bu sorun konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan zatı devletlerinin adaletli girişimlerini her açıdan destekliyor." diye konuştu.

18 ANLAŞMA İMZALANDI

Düzenlenen törenle iki ülke arasında 18 anlaşma imzalandı.