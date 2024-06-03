PKK’lı Mehmet Sıddık Akış görevden alınınca DEM Partili ve PKK’lılar sokakları karıştırdı! ’Kobani’yi örgütleyenleriz’’ | 3 gözaltı

Hakkari'de DEM Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılarak yerine Vali Ali Çelik'in başkan vekili olarak atanmasını protesto etmek amacıyla Siirt'te izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin İstanbul'da da eylem düzenlendi.
GÖZALTINA ALINIP GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Hakkari Belediye Başkanı DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılması ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkan vekili olarak atanmasını protesto için Siirt'te protesto çağrısı yapıldı. Protesto gösterisinde aralarında DEM Parti Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın da olduğu grup, Kızılay İş Merkezi önünde toplandı.
Gösterici grup, basın açıklaması yapmak istedi. Bunun üzerine polis, basın açıklamasının yasak olduğunu ve yapılması halinde müdahale edileceği uyarısında bulundu. Ancak grup açıklama yapmakta ısrar edince, polis biber gazı ve TOMA ile müdahalede bulundu. Ara sokaklara da kaçan gruptan 3 kişi gözaltına alındı.
DEM'Lİ SARITAŞ: HALKIN FİKRİNİ BEYAN ETME HAKKI GASP EDİLDİ
Müdahalenin ardından, Siirt Belediyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Grup adına basın açıklamasını DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş yaptı. Sarıtaş, konuşmasında, "Bugün sabah uyandığımızda kayyım darbesi ile karşı karşıya olduğumuzu, halkın iradesinin gasp edilmek istendiği durumla karşı karşıya olduğumuzu gördük. 8 yıldır halkın iradesi gasp edilmiş, halkın söz söyleme, fikrini beyan etme hakkı gasp edilmiştir. 31 Mart seçimlerinde halk en demokratik hakkını kullanarak, tekrar sandık başına gitti ve bu uygulamalara mağdur bırakanları en demokratik şekilde sandığa gömdü. Dolayısıyla bugün yapılmak istenen aslında 31 Mart'ta Van'da başlayan, halkın iradesini öfke ile karşılayan demokratik bütün değerlerden yoksun olan, tek işi kaos olan, tek işi halkı bölmek, halkın refahını, huzurunu, hizmet hakkını çalmak olan bu iktidar bugün yine Hakkari'de bu uygulama ile halkın iradesini tanımadığını, halkın hiçbir şekilde seçme ve seçilme hakkına saygı duymadığını bir kez daha göstermiş oldu. Ama Van'da olduğu gibi bu halk bu iradenin gaspına müsaade etmeyecektir" dedi.