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PKK'lı Mehmet Sıddık Akış görevden alınınca DEM Partili ve PKK'lılar sokakları karıştırdı! 'Kobani'yi örgütleyenleriz'' | 3 gözaltı

Hakkari'de PKK/KCK terör örgütüyle yakın ilişkisi olduğu belirlenen ve bu kapsamda tam 13 suçlamadan yargılanmak üzere gözaltına alınarak görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yerine Ali Çelik'in atanmasına dair Siirt'te eylem düzenlendi. Eylem kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Akış'ın Van'da gözaltına alınmasının ardından adeta yerinde fokurdayan DEM Parti ve PKK ilintili alçak oluşumlar, halka çağrı üzerine çağrı yaptı; olayı sosyal medya üzerinden sözde 'darbe' diye adlandırarak "Belediye geri alınıncaya kadar sokakları karıştırın'' diyerek talimat verdi. Öte yandan 31 Mart yerel seçimler sonrası Van'da yaşanan yağmala olaylarını da hatırlatarak tehdit etti. Sokaklara inen sözde direnişçilerin başında yine; PKK terör örgütüne mensup, örgüt adına yoğun faaliyet yürüten, çocukları kaçıran, halkı haraca kestiği belirlenip gözaltına alınan herkesten rahatsız olan DEM Parti eş başkanları yer aldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları başta olmak üzere örgütlenen gruplarda ''Bu iktidar darbeci, bizler de Kobani direnişini örgütleyenleriz'' gibi kabul edilemez ifadeler havada uçuştu.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 23:24 Güncelleme 05 Haziran 2024, 09:53
PKK’lı Mehmet Sıddık Akış görevden alınınca DEM Partili ve PKK’lılar sokakları karıştırdı! ’Kobani’yi örgütleyenleriz’’ | 3 gözaltı

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Hakkari'de DEM Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılarak yerine Vali Ali Çelik'in başkan vekili olarak atanmasını protesto etmek amacıyla Siirt'te izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin İstanbul'da da eylem düzenlendi.

GÖZALTINA ALINIP GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hakkari Belediye Başkanı DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılması ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkan vekili olarak atanmasını protesto için Siirt'te protesto çağrısı yapıldı. Protesto gösterisinde aralarında DEM Parti Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın da olduğu grup, Kızılay İş Merkezi önünde toplandı.

Gösterici grup, basın açıklaması yapmak istedi. Bunun üzerine polis, basın açıklamasının yasak olduğunu ve yapılması halinde müdahale edileceği uyarısında bulundu. Ancak grup açıklama yapmakta ısrar edince, polis biber gazı ve TOMA ile müdahalede bulundu. Ara sokaklara da kaçan gruptan 3 kişi gözaltına alındı.

DEM'Lİ SARITAŞ: HALKIN FİKRİNİ BEYAN ETME HAKKI GASP EDİLDİ

Müdahalenin ardından, Siirt Belediyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Grup adına basın açıklamasını DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş yaptı. Sarıtaş, konuşmasında, "Bugün sabah uyandığımızda kayyım darbesi ile karşı karşıya olduğumuzu, halkın iradesinin gasp edilmek istendiği durumla karşı karşıya olduğumuzu gördük. 8 yıldır halkın iradesi gasp edilmiş, halkın söz söyleme, fikrini beyan etme hakkı gasp edilmiştir. 31 Mart seçimlerinde halk en demokratik hakkını kullanarak, tekrar sandık başına gitti ve bu uygulamalara mağdur bırakanları en demokratik şekilde sandığa gömdü. Dolayısıyla bugün yapılmak istenen aslında 31 Mart'ta Van'da başlayan, halkın iradesini öfke ile karşılayan demokratik bütün değerlerden yoksun olan, tek işi kaos olan, tek işi halkı bölmek, halkın refahını, huzurunu, hizmet hakkını çalmak olan bu iktidar bugün yine Hakkari'de bu uygulama ile halkın iradesini tanımadığını, halkın hiçbir şekilde seçme ve seçilme hakkına saygı duymadığını bir kez daha göstermiş oldu. Ama Van'da olduğu gibi bu halk bu iradenin gaspına müsaade etmeyecektir" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AKIŞ'I GÖREVDEN ALDIĞINI DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanlığı bugün yayımladığı bildirgede, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın; PKK/KCK terör örgütlerinde üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde vergi topladığı, yasa dışı yürüyüş ve terörist cenazesi eylemleri organize ettiği, bu eylemlere katılması için halka ve esnafa baskı yaptığı ve PKK örgütü adına tehdit ettiği, küçük yaştaki çocukları kandırarak örgüt içerisine katmaya çalıştığı, PKK terör örgütünün mahalle komisyonlarında yer aldığı, Hakkari merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, eylem hazırlığında olan teröristleri evinde barındırdığı, PKK'nın kırsaldaki toplantılarına katılarak üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkari merkezde örgüte karşı olan vatandaştan vergi toplayarak halkı tehdit ettiği gerekçeleriyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Öte yandan Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in getirildiği bildirildi.

DEM PARTİ, VAN VE HİLVAN'I HATIRLATARAK TEHDİT ETTİ:

Wan direnişinden ders çıkarmayanlar bilsin ki; belediyelerimizi her zamankinden daha güçlü koruyacağız. Van ve Hilvan'da gaspa geçit vermeyen halkımız Hakkari'de de iradesinin çalınmasına izin vermeyecek. Bütün gençleri, halkımızı ve demokratik kitle örgütlerini kayyımlara karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz.

2015 yılında yaptığı bir açıklamada, "PKK sizi tükürüğünde boğar" diyen terörün siyaset sahnesindeki adı olan DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği" olmadığının ortaya çıkmasıyla mazbatasının elinden alınması sonrası şehirde 2 gün boyunca yağmalama olaylarının fitilini ateşlemişti. .

İSTANBUL'DA DEM'LİLER SOKAĞA İNDİ

Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak adına tüm faaliyetlere girişmiş DEM Parti'nin Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltı kararı sonrası DEM Parti eş başkanları sokağa döküldü. DEM'in Adana milletvekili Tülay Hatimoğulları başta olmak üzere toplanan grup devleti ''darbeci'' olmakla suçlayarak sözde açıklamalarda bulundu.

YURT DIŞINA KAÇAMADAN YAKALANDI

Akış hakkında 2014 yılından beri devam eden dava süreci bu hafta sona erecekti. Çarşamba günü mahkemeden karar çıkması bekleniyordu.

Ceza alacağını öngören Akış'ın Hakkari'den önce Van'a, oradan da yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı öğrenildi. Van'da gözaltına alınan Akış'ın üzerinden yüksek miktarda para çıktı.

Ceza alacağını anlayan DEMli Sıddık Akış yurt dışına kaçamadan enselendi! PKK adına vergi topladı teröristlere evini açtı: Görevden alındıCeza alacağını anlayan DEMli Sıddık Akış yurt dışına kaçamadan enselendi! PKK adına vergi topladı teröristlere evini açtı: Görevden alındı
Ceza alacağını anlayan DEM'li Sıddık Akış yurt dışına kaçamadan enselendi! PKK adına vergi topladı teröristlere evini açtı: Görevden alındı
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