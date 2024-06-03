PKK’lı Mehmet Sıddık Akış görevden alınınca DEM Partili ve PKK’lılar sokakları karıştırdı! ’Kobani’yi örgütleyenleriz’’ | 3 gözaltı

Hakkari 'de DEM Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış 'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılarak yerine Vali Ali Çelik 'in başkan vekili olarak atanmasını protesto etmek amacıyla Siirt 'te izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin İstanbul'da da eylem düzenlendi.

GÖZALTINA ALINIP GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hakkari Belediye Başkanı DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılması ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkan vekili olarak atanmasını protesto için Siirt'te protesto çağrısı yapıldı. Protesto gösterisinde aralarında DEM Parti Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın da olduğu grup, Kızılay İş Merkezi önünde toplandı.

Gösterici grup, basın açıklaması yapmak istedi. Bunun üzerine polis, basın açıklamasının yasak olduğunu ve yapılması halinde müdahale edileceği uyarısında bulundu. Ancak grup açıklama yapmakta ısrar edince, polis biber gazı ve TOMA ile müdahalede bulundu. Ara sokaklara da kaçan gruptan 3 kişi gözaltına alındı.