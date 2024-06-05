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Başkan Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı: Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye için ülke genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmaları hızla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 11:46 Güncelleme 05 Haziran 2024, 12:18
Başkan Erdoğan’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı: Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Dünyamız, küresel ısınma, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi çok önemli çevre felaketleriyle karşı karşıyadır. Daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya, küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulmasıyla mümkün olabilir. Çevre sorunları tüm insanlığın müşterek meselesi olup, çözümü uluslararası iş birliğini gerektirmektedir.

Ülkemizde 2022 yılından itibaren Dünya Çevre Günü kutlamalarının daha çok katılımla gerçekleştirilmesi, çevre sorunlarının ve gelişmelerin değerlendirilmesi maksadıyla 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanmaya başlandı.

DAHA YEŞİL DAHA TEMİZ TÜRKİYE
Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye için ülke genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmaları hızla sürdürüyoruz.

SIFIR ATIK HAREKATI
İnsan ve çevre sağılığının korunmasında kritik öneme sahip katı atık toplama tesisleri de ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır. Sıfır Atık Hareketi bütün dünyanın örnek aldığı bir çevre hareketi ve ekonomik döngü modeli haline gelmiştir.

Kuraklığın giderek daha büyük bir tehdit halini aldığı günümüzde yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızı korumak için de önemli adımlar atıldı. İçme suyu tesisleri ile son dönemde yaşanan taşkınlardan korunmak için taşkın tesisleri ve atık su arıtma tesislerinin sayısı önemli sayıda artırılmıştır. Diğer yandan yer altı barajları inşa etmekle ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir. Tabiat varlıklarımızın korunması, planlı şehirleşme çalışmaları, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen projelere de destek vermekteyiz. İçtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, ayak bastığımız toprağın, bilinçsizce tükettiğimiz kaynakların insanlığın israf yerine, doğaya saygılı, çevreye duyarlı, kanaati esas alan bir tüketim anlayışını yerleştirmek için çabalarımızı sürdürmekteyiz.

"HEPİMİZE SORUMLULUK DÜŞÜYOR"
Bu noktada, aileler ve eğitimciler başta olmak üzere hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için çevre konusunda da, ilhamını kadim medeniyetimizden alan bir anlayışla çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu günün, çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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