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Türkiye Sağlık Vadisi nerede kurulacak? Sağlık Bakanı Koca Kabine Toplantısı sonrası açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Vadisi Projesi'yle ilgili, "Bilkent Şehir Hastanesi'nin yanında olan arazi tahsis edilerek altyapı işleri başlayacak. İlk etapta altyapı araştırma laboratuvarları ve akredite test laboratuvarları kurulacak." dedi. Türkiye Sağlık Vadisi'nin kurulmasına ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname, 25 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 12:08 Güncelleme 05 Haziran 2024, 12:10
Türkiye Sağlık Vadisi nerede kurulacak? Sağlık Bakanı Koca Kabine Toplantısı sonrası açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran MHRS Onaylı Randevu Sistemi'nde son durumun ne olduğuyla ilgili soru üzerine Koca, randevu sadakat oranında büyük bir iyileşme olduğunu belirterek, vatandaşlara gösterdikleri uyum ve işbirliği için teşekkür etti.

Bir, iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorunun çözüldüğünü ifade eden Koca, "İstanbul en kritik il durumundaydı. Büyük ölçüde İstanbul için de randevu sorunu belirli branşlar dışında çözüme kavuşuyor. Tetkikler için de kapasite kısıtı olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz." diye konuştu.

Bakan Koca, bayramdan sonra düzenleyecekleri basın toplantısıyla onaylı randevu döneminin ilk sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirerek, "Müsterih olun yarın bugünden daha güzel olacak hepimiz için." dedi.

SAĞLIK VADİSİ PROJESİ
Sağlık Vadisi Projesi'yle ilgili soru üzerine Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Türkiye Sağlık Vadisi'nin kurulduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, şirket kurulumu için gerekli adımları atıyor. Bundan sonra Bilkent Şehir Hastanesi'nin yanında olan arazi tahsis edilerek altyapı işleri başlayacak. İlk etapta altyapı araştırma laboratuvarları ve akredite test laboratuvarları kurulacak. AR-GE ve pilot üretim yapılacak. Biyoteknoloji alanındaki kalkınmamızın ilk adımını böylece atmış oluyoruz. Hayırlı olmasını dilerim."

Sağlık Vadisi kuruluyor!

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