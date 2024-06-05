DEM Partili Mehmet Sıddık Akış’ın cezası belli oldu! Teröristler adına haraç kesiyordu! Kaçma girişimini inkar etti

Son dakika haberleri... Van'da 2 gün önce gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış'ın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın karar duruşması yapıldı.
Akış'ın yargılandığı davanın duruşması, saat 10.30 sıralarında başladı. Akış'la beraber 13 kişinin yargılandığı Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 avukat katıldı.
ZAMAN ZAMAN TARTIŞMA YAŞANDI
Duruşmayı izlemek isteyen DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri ve partililerin adliye bahçesine girişlerine izin verilmedi. Polis, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve eski DEP Milletvekili Leyla Zana'nın da bugün Hakkari'ye gelecekleri belirtildi. Adliye binasının dışında bekletilen DEM Parti'li milletvekilleri ile polis görevlileri arasında da zaman zaman tartışma yaşandı.
'ASLA KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNMADIM'
Duruşmaya katılıp, savunma yapan eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, "Benim kaçtığıma ilişkin haberleri duydum. Asla kaçma girişiminde bulunmadım. Yaptığım her şeyin arkasındayım. Siyasi olarak ne yapmam gerekiyorsa, onu yaptım. Karşınızda başı dik bir şekilde duruyorum. Barış dedim, kardeşlik dedim, eşitlik dedim, özgürlük dedim. Halen de diyorum. Tüm yaşamımı bunların etrafında ördüm. Tutuklanmaktan, cezaevine girmekten korkmuyorum. Yeniden iddianamenin hazırlanmasını talep ediyorum. Dönemin FETÖ'cü savcısı tarafından hazırlanan iddianame ile yargılanmak istemiyorum" dedi.
Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, hükümle birlikte Akış'ın tutuklanmasına karar verdi.
NELER OLMUŞTU?
PKK adına haraç kesip teröristleri evinde barındıran, örgütle iletişim halinde olduğu tespit edilen DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yurt dışına kaçamadan enselenmişti.
Van
'da gözaltına alınan Akış'ın üzerinden yüksek miktarda para çıktı.
PKK ADINA HARAÇ KESEN DEM'Lİ AKIŞ GÖREVDEN ALINDI
İçişleri Bakanlığı, Akış'ın PKK adına vergi topladığı, eylem hazırlığındaki teröristleri evinde barındırdığı, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, örgüt karşıtı vatandaşları haraca bağladığı gerekçesiyle görevden aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir"
ifadelerine yer verildi.