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DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın cezası belli oldu! Teröristler adına haraç kesiyordu! Kaçma girişimini inkar etti

Son dakika haberleri... PKK adına haraç kesip teröristleri evinde barındıran, örgütle iletişim halinde olduğu tespit edilen DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yurt dışına kaçamadan enselenmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Akış, 19,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 13:54 Güncelleme 05 Haziran 2024, 14:25
DEM Partili Mehmet Sıddık Akış’ın cezası belli oldu! Teröristler adına haraç kesiyordu! Kaçma girişimini inkar etti

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Son dakika haberleri... Van'da 2 gün önce gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış'ın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın karar duruşması yapıldı.

Akış'ın yargılandığı davanın duruşması, saat 10.30 sıralarında başladı. Akış'la beraber 13 kişinin yargılandığı Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 avukat katıldı.

ZAMAN ZAMAN TARTIŞMA YAŞANDI
Duruşmayı izlemek isteyen DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri ve partililerin adliye bahçesine girişlerine izin verilmedi. Polis, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve eski DEP Milletvekili Leyla Zana'nın da bugün Hakkari'ye gelecekleri belirtildi. Adliye binasının dışında bekletilen DEM Parti'li milletvekilleri ile polis görevlileri arasında da zaman zaman tartışma yaşandı.

'ASLA KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNMADIM'
Duruşmaya katılıp, savunma yapan eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, "Benim kaçtığıma ilişkin haberleri duydum. Asla kaçma girişiminde bulunmadım. Yaptığım her şeyin arkasındayım. Siyasi olarak ne yapmam gerekiyorsa, onu yaptım. Karşınızda başı dik bir şekilde duruyorum. Barış dedim, kardeşlik dedim, eşitlik dedim, özgürlük dedim. Halen de diyorum. Tüm yaşamımı bunların etrafında ördüm. Tutuklanmaktan, cezaevine girmekten korkmuyorum. Yeniden iddianamenin hazırlanmasını talep ediyorum. Dönemin FETÖ'cü savcısı tarafından hazırlanan iddianame ile yargılanmak istemiyorum" dedi.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, hükümle birlikte Akış'ın tutuklanmasına karar verdi.

NELER OLMUŞTU?

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı

PKK adına haraç kesip teröristleri evinde barındıran, örgütle iletişim halinde olduğu tespit edilen DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yurt dışına kaçamadan enselenmişti.

Van'da gözaltına alınan Akış'ın üzerinden yüksek miktarda para çıktı.



PKK ADINA HARAÇ KESEN DEM'Lİ AKIŞ GÖREVDEN ALINDI

İçişleri Bakanlığı, Akış'ın PKK adına vergi topladığı, eylem hazırlığındaki teröristleri evinde barındırdığı, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, örgüt karşıtı vatandaşları haraca bağladığı gerekçesiyle görevden aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.


DEM PARTİ'DEN KÜSTAH AÇIKLAMA

DEM Parti Genel Merkezi'nden konuya ilişkin küstah bir açıklama geldi.

Devleti 'darbecilikle' suçlayan DEM Parti, "Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi" duyurusunu yaptı.

İlgili açıklamada "Herkesi de bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz" ifadeleriyle sokak çağrısı yapıldı.


PKK'DAN 'SOKAKLARI KARIŞTIRIN' ÇAĞRISI

DEM Parti'nin organik olarak bağlı olduğu terör örgütü PKK da 'sokakları karıştırın' duyurusu yaptı.

Sözde 'Halk İnisiyatifi' isimli oluşum "Belediye geri alınıncaya kadar sokaklara çıkmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Hakkari'deki 'görevden uzaklaştırma' kararı sonrası PKK'nın medya organları da sistematik kaos çağrısı yaptı.

Ceza alacağını anlayan DEMli Sıddık Akış yurt dışına kaçamadan enselendi! PKK adına vergi topladı teröristlere evini açtı: Görevden alındıCeza alacağını anlayan DEMli Sıddık Akış yurt dışına kaçamadan enselendi! PKK adına vergi topladı teröristlere evini açtı: Görevden alındı

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