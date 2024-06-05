Türkiye mavi bayrakta dünya 3’üncüsü

Dünyanın en çok mavi bayraklı plajına bu yıl yine İspanya sahip olurken, ikinciliği Yunanistan elde etti. Türkiye'nin üçüncü olduğu listede İtalya dördüncü, Fransa da beşinci sırada yer aldı.

Bu yıl Türkiye'nin, İstanbul'da 3, Balıkesir'de 3, Aydın'da 3, Antalya'da 2, Muğla'da 2, İzmir'de 1, Çanakkale'de 1, Tekirdağ'da 1, Bursa'da 1, Kırklareli'nde 1 ve Yalova'da 1 plajı daha Mavi Bayrak aldı. Geçen sene mavi bayraklı plaj listesinde bulunan Sakarya, Düzce ve Edirne'nin ise bu sene listede yer almaması nedeniyle mavi bayraklı plaj sayısındaki artış 16 oldu.