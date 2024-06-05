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Türkiye mavi bayrakta dünya 3'üncüsü

Türkiye, mavi bayraklı plaj sayısında bu yıl da dünya üçüncülüğünü korudu. Listede İtalya dördüncü, Fransa da beşinci sırada yer aldı. Türkiye'de Mavi Bayrak programı, Avrupa Birliği'nin 1987 yılını çevre yılı ilan etmesiyle başlatıldı. Halk sağlığını korumayı, çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetleriyle bunu devam ettirmeyi hedef alan program Türkiye'de 1993 yılında uygulamaya konuldu.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 15:00 Güncelleme 05 Haziran 2024, 17:46
Türkiye mavi bayrakta dünya 3’üncüsü

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Dünyanın en çok mavi bayraklı plajına bu yıl yine İspanya sahip olurken, ikinciliği Yunanistan elde etti. Türkiye'nin üçüncü olduğu listede İtalya dördüncü, Fransa da beşinci sırada yer aldı.

Türkiye "Mavi Bayrak"ta dünya üçüncüsü!

Bu yıl Türkiye'nin, İstanbul'da 3, Balıkesir'de 3, Aydın'da 3, Antalya'da 2, Muğla'da 2, İzmir'de 1, Çanakkale'de 1, Tekirdağ'da 1, Bursa'da 1, Kırklareli'nde 1 ve Yalova'da 1 plajı daha Mavi Bayrak aldı. Geçen sene mavi bayraklı plaj listesinde bulunan Sakarya, Düzce ve Edirne'nin ise bu sene listede yer almaması nedeniyle mavi bayraklı plaj sayısındaki artış 16 oldu.

Geçen yıl mavi bayraklı 551 plajı bulunan Türkiye'de, Samsun, Mersin, Kocaeli, Bartın, Ordu, Zonguldak ile Van, mavi bayrak sayısı değişmeyen iller oldu.

Antalya ise bu yıl 233 plaj ile Türkiye'nin en çok mavi bayrak sahibi şehri olurken, Muğla 112 plaj ile ikinci, İzmir 64 plaj ile üçüncü sırada yer aldı. Balıkesir, Aydın, Samsun, Çanakkale, Mersin, Kocaeli ve Tekirdağ ise İzmir'in ardından sırasıyla en çok mavi bayraklı plaja sahip olan iller arasında bulundu.

50 ÜLKEDE UYGULANIYOR
Türkiye'de Mavi Bayrak programı, Avrupa Birliği'nin 1987 yılını çevre yılı ilan etmesiyle başlatıldı. Halk sağlığını korumayı, çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetleriyle bunu devam ettirmeyi hedef alan program Türkiye'de 1993 yılında uygulamaya konuldu.

Program kapsamında, mavi bayraklı plajlar 33, marinalar 38, turizm tekneleri 51 ve bireysel yatlar 4 kriter ile 16 davranış kuralına göre incelemeye alınıyor.

Plajlarda sezon içerisinde 15 gün arayla yüzme suyu analizlerinin yapılması, atık su arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme zorunlu kriterleri bakımından inceleniyor.

Marinalar ve turizm tekneleri de kurumsal sosyal sorumluluk ve vatandaş eğilimi açısından değerlendiriliyor.

TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen mavi bayrak programı, dünyada Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda 50 ülkede uygulanıyor.

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