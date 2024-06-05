Türk Savunması’nın iki incisi kol uçuşu gerçekleştirdi: ANKA III ve HÜRJET 7 bin feet irtifada birlikte uçtu!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İLK UÇUŞU 2023'TE GERÇEKLEŞTİ Türk savunma sanayisindeki insansız hava aracı kabiliyetlerini yeni bir aşamaya taşıyan ANKA III'ü geliştirme çalışmaları 2022 yılında başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği ANKA III için geliştirme ve test faaliyetlerine devam ediyor. İlerleyen dönemde insanlı uçaklardan insansız savaş uçaklarının kontrol edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda HÜRJET'in ANKA III ile uçması büyük önem taşıyor.