Lanetli kavim iğrenç topluluk! İşgalci İsraillilerden alçak slogan: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i hedef aldılar

Binlerce Yahudi milliyetçisi provokatif Kudüs Günü yürüyüşü ile İsrail'in 1967 savaşında Doğu Kudüs'ü ve kutsal mekânları ele geçirip işgal etmesini kutluyor. Yürüyüşe katılan Yahudi yerleşimciler Filistinli sivilleri ve gazetecileri hedef aldı.
Binlerce Yahudi milliyetçisi provokatif Kudüs Günü yürüyüşü ile İsrail'in 1967 savaşında Doğu Kudüs'ü ve kutsal mekânları ele geçirip işgal etmesini kutluyor. Yürüyüşe katılan Yahudi yerleşimciler Filistinli sivilleri ve gazetecileri hedef aldı.
MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN ÇAĞRISI
Sağcı İsrailli gruplar daha önce, Doğu Kudüs'ün Haziran 1967'deki işgalinin yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.
SİVİLLERE VE GAZETECİLERE SALDIRDILAR
İsraillilerin Filistinli sivillere taş atması ve yerel halka saldırması üzerine Şam kapısında çatışmalar meydana gelmişti.
PEYGAMBER EFENDİMİZİ HEDEF ALDILAR
Yürüyüşe katılan Yahudi yerleşimciler alçak ifadelerle, mukaddesatımız olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i hedef aldı.
Lanetli topluluk "Muhammed öldü" şeklinde sloganlar attı.