Lanetli kavim iğrenç topluluk! İşgalci İsraillilerden alçak slogan: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i hedef aldılar

Binlerce Yahudi milliyetçisi provokatif Kudüs Günü yürüyüşü ile İsrail'in 1967 savaşında Doğu Kudüs'ü ve kutsal mekânları ele geçirip işgal etmesini kutluyor. Yürüyüşe katılan Yahudi yerleşimciler Filistinli sivilleri ve gazetecileri hedef aldı.