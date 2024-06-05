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Lanetli kavim iğrenç topluluk! İşgalci İsraillilerden alçak slogan: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i hedef aldılar

İsrailli işgalciler, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan Yahudi yerleşimciler alçak ifadelerle, mukaddesatımız olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i hedef aldı.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 21:53 Güncelleme 05 Haziran 2024, 21:56
Lanetli kavim iğrenç topluluk! İşgalci İsraillilerden alçak slogan: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i hedef aldılar

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Binlerce Yahudi milliyetçisi provokatif Kudüs Günü yürüyüşü ile İsrail'in 1967 savaşında Doğu Kudüs'ü ve kutsal mekânları ele geçirip işgal etmesini kutluyor. Yürüyüşe katılan Yahudi yerleşimciler Filistinli sivilleri ve gazetecileri hedef aldı.

İsraillilerden alçak slogan: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i hedef aldılar



MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN ÇAĞRISI

Sağcı İsrailli gruplar daha önce, Doğu Kudüs'ün Haziran 1967'deki işgalinin yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Yahudi yerleşimciler Kudüs’te sivillere ve gazetecilere saldırıyor! Mescid-i Aksa’ya baskın çağrısı: Binlerce kişi hazırlandıYahudi yerleşimciler Kudüs’te sivillere ve gazetecilere saldırıyor! Mescid-i Aksa’ya baskın çağrısı: Binlerce kişi hazırlandı



SİVİLLERE VE GAZETECİLERE SALDIRDILAR

İsraillilerin Filistinli sivillere taş atması ve yerel halka saldırması üzerine Şam kapısında çatışmalar meydana gelmişti.


PEYGAMBER EFENDİMİZİ HEDEF ALDILAR

Yürüyüşe katılan Yahudi yerleşimciler alçak ifadelerle, mukaddesatımız olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i hedef aldı.

Lanetli topluluk "Muhammed öldü" şeklinde sloganlar attı.

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