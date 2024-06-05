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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin ziyaretlerini değerlendirdi: Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin'deki temasları kapsamında, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar şehrinde Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgah Camii’ni ziyaret etti. Bakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda "Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin’deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 20:48 Güncelleme 05 Haziran 2024, 20:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin ziyaretlerini değerlendirdi: Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı!

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar şehrinde Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgah Camii'ni ziyaret etti.

Fidan, ziyaretlerine ilişkin bir paylaşım yaparak "Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin'deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim." ifadelerini kullandı.


Fidan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllardır, Türk İslam medeniyetinin kuruluşuna katkı veren pek çok tarihi şehri ziyaret etme fırsatım oldu." ifadesine yer verdi.

Maveraünnehir ve Fergana Vadisi'nin şehirlerini, tarihi Horasan kentlerini ve diğer coğrafyalardaki Selçuklu şehirlerini defalarca görme imkanı bulduğunu belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin'deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim. 'Kitabın adını Kutadgu Bilig koydum. Okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin. Ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım. Bu kitap uzanıp her iki dünyayı tutan bir eldir' diye tanımladığı ünlü eserin müellifi, büyük alim Yusuf Has Hacib'in aziz ruhuna Fatiha okudum. Allah bütün alimlerimize rahmet eylesin."

YUSUP HAS HACİP TÜRBESİ VE IDGAH CAMİİ'Nİ GEZDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyareti kapsamında temasları sürdürdü. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki temasları kapsamında, Kaşgar şehrindeki tarihi mekanlardan Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgah Camii'ni ziyaret ettiği bildirildi.

SİYASİ TEMASLARDA BULUNDU
Bakan Fidan, bölge ziyareti kapsamında, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri Ma Şingrui ve Bölge Valisi Erkin Tuniyaz ile de görüşmüştü.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, görüşmelere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

ID GAH CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Yusup Has Hasip Türbesi'ndi ziyaretinden sonra Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Kaşgar şehrinde tarihi bir cami olan ID Gah Camii'ni ziyarette bulundu.

KAŞGAR'DAKİ VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Bakan Fidan, bölgede Yusup Has Hacip Türbesi ve ID Gah Camii'lerini ziyaret edip tarihi yapıları incelemesinin ardından vatandaşlarla buluştu.

3 MESELE ÖNE ÇIKTI

Dışişleri Bakanı Hakanı Fidan'ın Çinli mevkidaşı Vang Yi'nin daveti üzerine ziyaret ettiği Çin'deki temaslarında ekonomik ilişkiler, küresel meseleler ve Uygur Türklerinin durumu, öne çıkan meseleler oldu.

ÇİN MAKAMLARINA MESAJLAR

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Fidan, Dışişleri Bakanı olarak Çin'e yaptığı ilk ziyarette, ekonomik ilişkiler, küresel meseleler ve Uygur Türklerinin durumu konularında Çin makamlarına bazı mesajlar verdi.

YURDA DÖNÜŞ İÇİN AYRILDI

Bakan Fidan, Çin'de Pekin, Urumçi ve Kaşgar'daki temaslarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmek üzere ülkeden ayrıldı.

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