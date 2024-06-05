Yahudi yerleşimciler Kudüs’te sivillere ve gazetecilere saldırıyor! Mescid-i Aksa’ya baskın çağrısı: Binlerce kişi hazırlandı

Binlerce Yahudi milliyetçisi provokatif Kudüs Günü yürüyüşü ile İsrail'in 1967 savaşında Doğu Kudüs'ü ve kutsal mekânları ele geçirip işgal etmesini kutluyor. Yürüyüşe katılan Yahudi yerleşimciler Filistinli sivillere ve gazetecilere saldırıyor.

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN ÇAĞRISI

Sağcı İsrailli gruplar daha önce, Doğu Kudüs'ün Haziran 1967'deki işgalinin yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

SİVİLLERE VE GAZETECİLERE SALDIRIYORLAR

İsraillilerin Filistinli sivillere taş atması ve yerel halka saldırması üzerine Şam kapısında çatışmalar meydana geldi.

Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te yaşananları belgeleyen gazetecilere de saldırıyor.

SÖZDE KIZIL İNEK KEHANETİ İŞGAL PLANI

Yahudi yerleşimciler geçtiğimiz yıl Teksas'tan getirdikleri beş kızıl düve ile Mescid-i Aksa konusunda aylardır algı yönetimi uyguluyor.

Yahudi geleneğine göre Kudüs'te Üçüncü Tapınak'ın inşa edilmesini sağlayacak "arınma ayini" için kusursuz bir kızıl düve ineğinin küllerine ihtiyaç duyuluyor. Yani, beş kızıl ineği Teksas'tan Batı Şeria'ya getirip besleyen Yahudi yerleşimciler dünyanın sonunu "müjdelemeye" çalışıyor. Bu da Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkma planlarının bir parçası olarak sunuluyor.

3 BİN İŞGALCİ POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Aşırı sağcı fanatik Yahudiler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani takvimine göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

İsrail, bu seneki yürüyüşte 3 binden fazla personel görevlendirdiğini duyurmuştu.

Bayrak yürüyüşüne on binlerce fanatik Yahudi'nin katılması bekleniyor.

İsrail polisi, yürüyüş süresince Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatıyor. İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek yürüyen fanatik Yahudiler Filistinlilerin dükkanlarına, evlerine, araçlarına saldırıyor.

11 GÜNLÜK SAVAŞ

2021'de haftalarca süren huzursuzluğun ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Müslüman Mahallesi'ndeki ana caddeden kaçınmak için erkekler için geçit töreni güzergahının son dakikada değiştirilmesini emretmiş ancak o günkü şiddet yine de İsrail ile Hamas arasında 11 günlük çatışmalara yol açmıştı.

ONLARCA KİŞİ YARALANMIŞTI

2022 yılında, aralarında ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Tom Nides'in de bulunduğu çeşitli çevrelerden gelen ve daha fazla şiddeti tetikleyebileceği yönündeki uyarılara rağmen güzergah değiştirilmedi. Her zamankinden daha büyük bir katılımla gerçekleşen yaklaşık 70.000 kişi, İsrail-Filistin çatışmalarında ve polisle yaşanan arbedelerde onlarca kişinin yaralanmasına neden olmuştu.