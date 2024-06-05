SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Yahudi yerleşimciler Kudüs’te sivillere ve gazetecilere saldırıyor! Mescid-i Aksa’ya baskın çağrısı: Binlerce kişi hazırlandı

Doğu Kudüs’te binlerce Yahudi yerleşimci provokatif Kudüs günü yürüyüşü ile Filistin’in 1967’deki işgalini kutluyor. Günlerdir çağrı yapan Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi bekleniyor. Yahudi yerleşimciler aylardır sözde beş kızıl inek kehaneti ile Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine tapınak inşa edeceklerine dair propaganda yapıyordu. İşgalin yıldönümünde Kudüs'te toplanan Yahudiler Filistinli sivillere ve gazetecilere saldırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 14:41 Güncelleme 05 Haziran 2024, 16:12
Yahudi yerleşimciler Kudüs’te sivillere ve gazetecilere saldırıyor! Mescid-i Aksa’ya baskın çağrısı: Binlerce kişi hazırlandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Binlerce Yahudi milliyetçisi provokatif Kudüs Günü yürüyüşü ile İsrail'in 1967 savaşında Doğu Kudüs'ü ve kutsal mekânları ele geçirip işgal etmesini kutluyor. Yürüyüşe katılan Yahudi yerleşimciler Filistinli sivillere ve gazetecilere saldırıyor.

Mescid-i Aksa'ya baskın olacak mı?

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN ÇAĞRISI

Sağcı İsrailli gruplar daha önce, Doğu Kudüs'ün Haziran 1967'deki işgalinin yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

SİVİLLERE VE GAZETECİLERE SALDIRIYORLAR

İsraillilerin Filistinli sivillere taş atması ve yerel halka saldırması üzerine Şam kapısında çatışmalar meydana geldi.

Yahudi yerleşimciler, Kudüs'te yaşananları belgeleyen gazetecilere de saldırıyor.

SÖZDE KIZIL İNEK KEHANETİ İŞGAL PLANI

Yahudi yerleşimciler geçtiğimiz yıl Teksas'tan getirdikleri beş kızıl düve ile Mescid-i Aksa konusunda aylardır algı yönetimi uyguluyor.

Yahudi geleneğine göre Kudüs'te Üçüncü Tapınak'ın inşa edilmesini sağlayacak "arınma ayini" için kusursuz bir kızıl düve ineğinin küllerine ihtiyaç duyuluyor. Yani, beş kızıl ineği Teksas'tan Batı Şeria'ya getirip besleyen Yahudi yerleşimciler dünyanın sonunu "müjdelemeye" çalışıyor. Bu da Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkma planlarının bir parçası olarak sunuluyor.

Tapınak çetesi harekete geçti: Sözde ‘Kızıl İnek’ kehaneti için Fısıh Bayramı hazırlığı! Mescid-i Aksa’yı yıkmak için Kudüs’te keçi kurban ettilerTapınak çetesi harekete geçti: Sözde ‘Kızıl İnek’ kehaneti için Fısıh Bayramı hazırlığı! Mescid-i Aksa’yı yıkmak için Kudüs’te keçi kurban ettiler
Tapınak çetesi harekete geçti: Sözde 'Kızıl İnek' kehaneti için Fısıh Bayramı hazırlığı! Mescid-i Aksa'yı yıkmak için Kudüs'te keçi kurban ettiler

3 BİN İŞGALCİ POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Aşırı sağcı fanatik Yahudiler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani takvimine göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

İsrail, bu seneki yürüyüşte 3 binden fazla personel görevlendirdiğini duyurmuştu.

Bayrak yürüyüşüne on binlerce fanatik Yahudi'nin katılması bekleniyor.

İsrail polisi, yürüyüş süresince Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatıyor. İsrail bayraklarıyla ırkçı marşlar söyleyerek yürüyen fanatik Yahudiler Filistinlilerin dükkanlarına, evlerine, araçlarına saldırıyor.

11 GÜNLÜK SAVAŞ

2021'de haftalarca süren huzursuzluğun ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Müslüman Mahallesi'ndeki ana caddeden kaçınmak için erkekler için geçit töreni güzergahının son dakikada değiştirilmesini emretmiş ancak o günkü şiddet yine de İsrail ile Hamas arasında 11 günlük çatışmalara yol açmıştı.

ONLARCA KİŞİ YARALANMIŞTI

2022 yılında, aralarında ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Tom Nides'in de bulunduğu çeşitli çevrelerden gelen ve daha fazla şiddeti tetikleyebileceği yönündeki uyarılara rağmen güzergah değiştirilmedi. Her zamankinden daha büyük bir katılımla gerçekleşen yaklaşık 70.000 kişi, İsrail-Filistin çatışmalarında ve polisle yaşanan arbedelerde onlarca kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Külliye’de ’sürpriz’ zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener’i kabul etti
Kayseri’de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’e veda
Koza Altın İşletmeleri
Başkan Erdoğan şampiyon Galatasaray’ı Külliye’de kabul etti! Dursun Özbek’ten forma hediyesi
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye’ye geliyor! Hedef ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak
Galatasaray’dan sürpriz hamle! O yıldızın yerine gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi programında ilk yılın muhasebesini paylaştı! Hedef enflasyonda tek hane: Kararlılıkla uygulayarak başaracağız
Kayseri’de 2 pilotumuzun şehit olduğu uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Motor sesi kesildi sonra düştü...
PKK elebaşı Helin Ümit Türkiye sürekli SİHA’larla vuruyor deyip Esad’a sığındı! Kandil - Şam hattında ’teröristan’ diyaloğu
Görevden alınan DEM Partili Mehmet Sıddık Akış’a 19,5 yıl hapis cezası! Zırhlı araçlarla Van Cezaevi’ne gönderildi
Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak
Almanya ırkçılığın gölgesinde EURO 2024’e ev sahipliği yapacak: Artan ırkçılık, Alman futboluna da yayılıyor!
Yahudi yerleşimciler Kudüs’te sivillere ve gazetecilere saldırıyor! Mescid-i Aksa’ya baskın çağrısı: Binlerce kişi hazırlandı
Seçil Erzan ile Bahar Candan arasında dolandırıcı kavgası! Koğuşta birbirlerine girdiler
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak
SON DAKİKA