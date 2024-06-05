Hesaplaşmaya hazırız

Dünya alemin derdi biz olmuşuz. Bir cinayet davasında partimizin ve Ülkü Ocakları'nın suçlanması tesadüf değil. Hepsini biliyoruz. Hesaplaşacağız ama affetmeyeceğiz.



Kayseri vekilimizin terör estirdiğini söyleyen CHP Başkanı da müfteriliğine yeni halka ekledi. Terörist görmek istiyorsa yanı başında vazo gibi tuttuğu DEM'li bölücülere baksın. Önce kendi ağzını yıkasın.

Bahçeli, Özel'in sözlerini "edepsiz beyan" olarak değerlendirdi. "Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönmeyiz, ya aynısı ile karşılık veririz ya da o eli kırar atarız" dedi.