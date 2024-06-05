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Çelik yelek delen silah taşıyordu

İtalya’da yakalanan Barış Boyun’un evinde, ölümcül silahlar ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Haziran 2024 Güncelleme 05 Haziran 2024, 07:01
Çelik yelek delen silah taşıyordu

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Dünyanın çeşitli ülkelerinde topladığı gençleri cinayete azmettiren, kara para aklayan, milyarlarca dolara hükmeden Barış Boyun, İtalya'da yakalandı. Ev hapsindeyken elektronik kelepçeye yerleştirilen böcek sayesinde sürekli dinlenen Boyun'un, tüm işlerini şoförü Giorgio Meschini üzerinden yürüttüğü anlaşıldı.

Çetenin Vetralla bölgesinde "ölümcül" bir cephaneliğe sahip olduğu ve Barış Boyun'un adamları için çelik yeleği bile delen silahlar ürettirdiği ortaya çıktı. Örgütün, Avrupa'daki silah kaçakçılığını organize ettiği teknik takip sonucu anlaşıldı. Bir telefon görüşmesinde Meschini'yi arayan örgüt üyelerinin "Silah geldi, Glock 10 mm, kurşun geçirmez yeleği de deliyor" dediği vurgulandı...

Ekim 2023'te çete üyelerinden ele geçirilen Glock marka silah üzerinde yapılan incelemede tabancanın özel üretildiği, namlu ve yivlerinin değiştirilerek etkisinin artırıldığı ve kurşun geçirmez yelekleri bile deldiği belirlendi.

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