Bayram tatili günleri ve tarihleri! Özel sektör-kamu kaç gün tatil yapacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının tatil planlamaları ve özel sektörde izin uygulamaları merak konusu oldu. Bu yıl Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı tatili , özellikle yaz tatili döneminin başlangıcında olmasıyla ailelerin tatil planlamalarını etkiliyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN KARAR VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından millete seslendi.

Erdoğan, bayram tatiline ilişkin, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." dedi.

Böylelikle kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.

Kıratlı imzasıyla yazı gönderildi

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın imzasıyla, konuya ilişkin ilgili kurumlara yazı gönderildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Kurban Bayramı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayıp 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecektir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

🔴 KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ 15 HAZİRAN CUMARTESİ



🔴 KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ 16 HAZİRAN PAZAR



🔴 KURBAN BAYRAMI 2. GÜNÜ 17 HAZİRAN PAZARTESİ



🔴 KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ 18 HAZİRAN SALI



🔴 KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ (SON) 19 HAZİRAN ÇARŞAMBA