Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde dünyaya Gazze çağrısı: "İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum"

Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 242 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah'ta Filistinlilere ait bir araca saldırı düzenledi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. (4 Haziran 2024)

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 242 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah'ta Filistinlilere ait bir araca saldırı düzenledi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. (4 Haziran 2024)

Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip varsa; çocuklar nerede öldürülüyor, nerede açlıkla, yoklukla sınanıyorsa elimizi uzatmaya, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla canla başla çalışmaya devam edeceğiz.