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Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde dünyaya Gazze çağrısı: "İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum"

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde, 7 Ekim’den beri Gazze’de barbarca katledilen 15 binin üzerinde yavrumuzu hüzünle yâd ediyorum." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 16:27 Güncelleme 04 Haziran 2024, 16:48
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde dünyaya Gazze çağrısı: İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'nde, 7 Ekim'den beri Gazze'de barbarca katledilen 15 binin üzerinde yavrumuzu hüzünle yâd ediyorum." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Başkan Erdoğan'dan ''Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar'' mesajı

Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'nde, 7 Ekim'den beri Gazze'de barbarca katledilen 15 binin üzerinde yavrumuzu hüzünle yâd ediyorum.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 242 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah'ta Filistinlilere ait bir araca saldırı düzenledi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. (4 Haziran 2024)İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 242 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah'ta Filistinlilere ait bir araca saldırı düzenledi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. (4 Haziran 2024)

Gazze'de katledilen sadece çocuklar değil, bebekler değil aynı zamanda insanlıktır. Maalesef dünya bu imtihanda sınıfta kalmıştır.

Bu özel günü ilan etmiş olan Birleşmiş Milletleri, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı artık somut bir adım atmaya, dünya 5'ten büyüktür anlayışıyla harekete geçmeye davet ediyorum.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 242 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah'ta Filistinlilere ait bir araca saldırı düzenledi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. (4 Haziran 2024)İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 242 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah'ta Filistinlilere ait bir araca saldırı düzenledi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. (4 Haziran 2024)

Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 242 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah'ta Filistinlilere ait bir araca saldırı düzenledi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. (4 Haziran 2024)İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 242 gündür aralıksız devam ederken İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah'ta Filistinlilere ait bir araca saldırı düzenledi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. (4 Haziran 2024)

Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip varsa; çocuklar nerede öldürülüyor, nerede açlıkla, yoklukla sınanıyorsa elimizi uzatmaya, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

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